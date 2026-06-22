Gefahr für Kinder: AGES warnt vor beliebten Aufstellpools

Wichtige Sicherheitswarnung für Poolbesitzer: Für mehrere ältere Aufstellpools von Top-Marken wurde ein Risiko für Kinder festgestellt. Die AGES rät dringend dazu, kostenlose Nachrüst-Kits der Hersteller anzufordern.

Betroffen sind runde und ovale Aufstellpools mit einer Mindesthöhe von 122 Zentimetern, die vor Juli 2025 in den Handel kamen.

Betroffen sind runde und ovale Aufstellpools mit einer Mindesthöhe von 122 Zentimetern, die vor Juli 2025 in den Handel kamen.

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums (BMASGPK) eine Produktwarnung für Besitzer von Aufstellpools herausgegeben. Bei Modellen der bekannten Marken Bestway, Intex und Polygroup besteht Handlungsbedarf.

Wovor wird gewarnt?

Die Warnung betrifft konkret runde und ovale Modelle mit einer Mindesthöhe von 122 Zentimetern, die vor Juli 2025 auf den Markt gebracht wurden. Bei diesen Pools kann der äußere Gurt unbeabsichtigt als Tritthilfe dienen, was insbesondere Kindern einen unbefugten und gefährlichen Zugang zum Becken erleichtert. Die AGES betont, dass diese Warnung nicht bedeutet, dass das Risiko für die Gesundheit vom Erzeuger oder Händler verursacht wurde.

Kostenlose Nachrüst-Kits für Verbraucher

Um das Risiko zu bannen, stellen die betroffenen Hersteller kostenlose Nachrüst-Kits zur Verfügung. Damit lässt sich der äußere Gurt so anpassen, dass die potenziellen Tritthilfen verschwinden. Die AGES ersucht Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern sich umgehend mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen: Bestway, Intex und Polygroup. „Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen“, so in einer Aussendung.