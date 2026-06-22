Skip to content
Region auswählen:
/ ©ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner
Symbolfoto von 5min.at: Mehrere Rettungsleute im Einsatz
Zu einer Unfalltragödie kam es am Sonntag in Salzburg.
Radstadt
22/06/2026
Schrecklich

Tragischer Frontal-Crash: Zwei Menschen starben noch am Unfallort

Zu einer Unfall-Tragödie kam es am Sonntag in Radstadt, Salzburg. Ein Motorradlenker und seine Beifahrerin verstarben noch am Unfallort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Um 16 Uhr des 21. Juni ereignete sich auf der B320 in Radstadt, Salzburg, ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Richtung Radstadt fahrenden Pkw und dem entgegenkommenden Motorrad.

Motorradlenker und Beifahrerin verstarben noch am Unfallort

Der 48-jährige Motorradlenker aus der Steiermark und seine 37-jährige Beifahrerin aus Oberösterreich verstarben noch an der Unfallstelle. Der 66-jährige Autofahrer sowie seine 68-jährige Beifahrerin, beide aus Mittelhessen, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach verbracht. Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zur Klärung der Unfallursache wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Salzburg ein Sachverständiger beauftragt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: