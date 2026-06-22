Tragischer Frontal-Crash: Zwei Menschen starben noch am Unfallort

Zu einer Unfall-Tragödie kam es am Sonntag in Radstadt, Salzburg. Ein Motorradlenker und seine Beifahrerin verstarben noch am Unfallort.

Um 16 Uhr des 21. Juni ereignete sich auf der B320 in Radstadt, Salzburg, ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Richtung Radstadt fahrenden Pkw und dem entgegenkommenden Motorrad.

Motorradlenker und Beifahrerin verstarben noch am Unfallort

Der 48-jährige Motorradlenker aus der Steiermark und seine 37-jährige Beifahrerin aus Oberösterreich verstarben noch an der Unfallstelle. Der 66-jährige Autofahrer sowie seine 68-jährige Beifahrerin, beide aus Mittelhessen, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach verbracht. Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zur Klärung der Unfallursache wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Salzburg ein Sachverständiger beauftragt.