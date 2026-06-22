Pacult zum heutigen WM-Spiel: „Warum sollen wir Messi nicht schocken?“

Und der Ex-Teamspieler mit klarer Kante traut der Truppe von Ralf Rangnick gegen Titelverteidiger Argentinien einiges – wenn nicht alles zu! „Warum sollten wir die Sensation nicht schaffen und Messi nicht schocken?“, fragt die einstige Rapid-Legende, „man ist nicht chancenlos! Unser Team ist seit Jahren zusammen und wird auf die Chance lauern!“

Das meint Pacult

Der Respekt vor dem amtierenden Champion mit dem unvergleichlichen Genie, il Grande Lionel Messi, der gegen Algerien (3:0) dreifach zuschlug, ist groß. Auch bei Pacult. „Messi hat seine überragende Klasse ja wieder im ersten Spiel mit seinen drei Treffern gezeigt.“ Also: Wie kann man dem Magier den Zauberstab wegnehmen? „Hört´s mir auf! Die Lust vergeht Messi nie!“, warnt Pacult und rät davon ab, ÖFB-Ausnahmeverteidiger Konni Laimer auf den Zehner der Gauchos anzusetzen, „der Ralf Rangnick wird keinen Kettenhund losschicken. Messi musst du und kannst du nur im Raum bekämpfen.“

Gut Holz!

Doch zu Österreich. Pacult sieht in der Posch-Frage ein Risiko – der Haudegen will mit Spezialmaske antreten: „Er spielt mit Kieferbruch, da geht es ja um Zweikämpfe, Kopfbälle. Eine spannende Sache, wie Ralf entscheidet!“ Im Sturm indes ist für den Ex-Coach der Austria Klagenfurt und WAC die Sache klar, wer in die Startelf gehört. Arnautovic, der gegen Jordanien traf, soll den Vorzug vor Sasa Kalajdzic erhalten. „Marko muss von Anfang an ran“, so Pacult, „allein wegen der Körperlichkeit gegen diese ruppigen Verteidiger.“