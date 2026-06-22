Schlag gegen internationalen Drogenring: Spuren führen nach Österreich

Neun Verdächtige zwischen 24 und 31 Jahren wurden per Haftbefehl festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mit tonnenweise Cannabis, 800 Liter Amphetaminöl sowie kiloweise Kokain und Crack gehandelt zu haben. Der Gesamtwert der illegalen Drogengeschäfte beläuft sich laut aktuellem Ermittlungsstand auf über elf Millionen Euro.

Durchsuchung in Österreich angeordnet

Ermittelt wird seit Juli 2025 „wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, der Einfuhr von Betäubungsmitteln, des Verdachts der Geldwäsche sowie Verstößen gegen das Waffengesetz beziehungsweise das Kriegswaffenkontrollgesetz„. Offenbar dürften im Zuge dessen auch einige Spuren ins Nachbarland geführt haben. Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Köln gab es nämlich nicht nur für Privatwohnungen, Geschäftsräumen und Bunker in Nordrhein-Westfalen, sondern auch für Räumlichkeiten in Spanien (3) und Österreich (1). Sichergestellt wurden neben größeren Mengen an Betäubungsmitteln auch Substanzen zur Herstellung von Amphetamin sowie Datenträger, Mobiltelefone, Geschäftsunterlagen und weitere potenzielle Beweismittel sicher.

Österreichische Polizei unterstützte Ermittlungen

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es 31 Tatverdächtige. Konkret heißt es: „Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen führende Mitglieder der Gruppierung über Jahre hinweg einen international agierenden Drogenhandel organisiert und gesteuert haben. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft diesem engeren Kern der Gruppierung die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor.“ Die Ermittlungen führte die Polizei Köln in enger Zusammenarbeit mit Beamten der Polizei des Oberbergischen Kreises und internationalen Partnerbehörden, darunter Europol sowie Ermittlungsbehörden in Spanien und Österreich.