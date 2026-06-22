Wichtiger als der Koffer: Das darf im Urlaub nicht fehlen
Fieber, Durchfall, Schmerzen oder allergische Reaktionen können auch im Urlaub auftreten. Vertreter des Verbandes der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler PHAGO raten deshalb, die Reiseapotheke rechtzeitig vorzubereiten.
Wer im Urlaub nicht von Krankheiten wie Fieber, Schmerzen oder Durchfall überrascht werden will, sollte seine Reiseapotheke frühzeitig planen. Laut dem Verband der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (PHAGO) gilt das besonders für regelmäßig benötigte Medikamente– wie Insulin, Blutdruck-, Asthma- oder Schilddrüsenpräparate. Diese sollten in ausreichender Menge eingepackt werden.
In Apotheke beraten lassen
Des weiteren raten die PHAGO-Vertreter dazu, die Zusammenstellung direkt mit Fachleuten in der Apotheke abzustimmen. Dabei müssen das Ziel, die Reisedauer, das Klima, das Alter der Reisenden und Vorerkrankungen berücksichtigt werden. „Ein vergessenes Medikament kann den Urlaub schneller verderben als ein verspäteter Koffer. Deshalb gehört die Reiseapotheke genauso selbstverständlich zur Urlaubsvorbereitung wie Reisepass, Ticket und Sonnenschutz“, betont Mila Pohl, Generalsekretärin-Stellvertreterin von PHAGO.
Grundausstattung jeder Reiseapotheke
- Mittel gegen Schmerzen und Fieber, Durchfall und Elektrolytverlust, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Erkältung, Allergien und Juckreiz
- Sonnen- und Insektenschutz
- Wunddesinfektion, Pflaster und Verbandsmaterial
- Fieberthermometer und Pinzette
- individuell benötigte Medikamente
Nicht erst im Urlaubsland kaufen
Die Experten weisen darauf hin, dass Arzneimittel im Ausland anders heißen können, anders dosiert sind oder andere Wirkstoffe enthalten können. „Deshalb ist es sinnvoll, wichtige Medikamente bereits vor Reiseantritt zu besorgen“, betonen sie abschließend.
PHAGO-Tipps für die Reiseapotheke
- Medikamente rechtzeitig vor der Reise in der Apotheke besorgen und beraten lassen
- Dauermedikation für die gesamte Reisedauer einplanen
- Wichtige Medikamente bei Flugreisen immer ins Handgepäck geben
- Arzneimittel in der Originalverpackung inklusive Beipackzettel mitnehmen
- Kühlpflichtige Arzneimittel in geeigneten Isoliertaschen transportieren, aber nicht direkt auf Kühlakkus legen
- Bei Reisen außerhalb der EU rechtzeitig Einfuhrbestimmungen prüfen
- Kinder-Reiseapotheke gesondert und altersgerecht zusammenstellen