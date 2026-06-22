Wichtiger als der Koffer: Das darf im Urlaub nicht fehlen

Fieber, Durchfall, Schmerzen oder allergische Reaktionen können auch im Urlaub auftreten. Vertreter des Verbandes der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler PHAGO raten deshalb, die Reiseapotheke rechtzeitig vorzubereiten.

Wer im Urlaub nicht von Krankheiten wie Fieber, Schmerzen oder Durchfall überrascht werden will, sollte seine Reiseapotheke frühzeitig planen. Laut dem Verband der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (PHAGO) gilt das besonders für regelmäßig benötigte Medikamente– wie Insulin, Blutdruck-, Asthma- oder Schilddrüsenpräparate. Diese sollten in ausreichender Menge eingepackt werden.

In Apotheke beraten lassen

Des weiteren raten die PHAGO-Vertreter dazu, die Zusammenstellung direkt mit Fachleuten in der Apotheke abzustimmen. Dabei müssen das Ziel, die Reisedauer, das Klima, das Alter der Reisenden und Vorerkrankungen berücksichtigt werden. „Ein vergessenes Medikament kann den Urlaub schneller verderben als ein verspäteter Koffer. Deshalb gehört die Reiseapotheke genauso selbstverständlich zur Urlaubsvorbereitung wie Reisepass, Ticket und Sonnenschutz“, betont Mila Pohl, Generalsekretärin-Stellvertreterin von PHAGO.

Grundausstattung jeder Reiseapotheke Mittel gegen Schmerzen und Fieber, Durchfall und Elektrolytverlust, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Erkältung, Allergien und Juckreiz

Sonnen- und Insektenschutz

Wunddesinfektion, Pflaster und Verbandsmaterial

Fieberthermometer und Pinzette

individuell benötigte Medikamente

Nicht erst im Urlaubsland kaufen

Die Experten weisen darauf hin, dass Arzneimittel im Ausland anders heißen können, anders dosiert sind oder andere Wirkstoffe enthalten können. „Deshalb ist es sinnvoll, wichtige Medikamente bereits vor Reiseantritt zu besorgen“, betonen sie abschließend.