Heftige Gewitter drohen: Rote Warnstufe in fünf Bundesländern

Heftige Unwetter im Anmarsch: Für Kärnten, Vorarlberg, die Steiermark sowie Ober- und Niederösterreich gilt laut UWZ aktuell die rote Warnstufe. Es drohen heftiger Starkregen, Sturm und Hagel.

„Am Nachmittag muss im Berg- und Hügelland verbreitet mit kräftigen Schauern- und Gewittern gerechnet werden“, heißt es vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) am Montag. Diese breiten sich im weiteren Verlauf auch „in die Beckenlagen im Süden und den Donauraum aus“, so die Meteorologen. Regional besteht ein erhöhtes Risiko für Hagel sowie Starkregen. Auch Sturmböen können auftreten.

©UWZ Eine Warnkarte der Österreichischen Unwetterzentrale zeigt, wo es in den kommenden Stunden ungemütlich wird.

Wetterwarnung für Teile Österreichs

Ähnlich fällt auch die Prognose der Geosphere Austria aus. Konkret heißt es: „[…] Am Nachmittag steigt in vielen Landesteilen ausgehend vom Berg- und Hügelland die Gewitterneigung deutlich an.“ Und: „Dabei ist lokal mit kräftigem Regen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.“ Erst im Verlauf des Abends nimmt die Gewitterneigung ab. „Am längsten halten sie sich im Süden des Landes“, so die UWZ-Experten. Anschließend geht es trocken durch die Nacht.