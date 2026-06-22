Horrorcrash reißt bekannten steirischen Gastronomen aus dem Leben

Nach dem tödlichen Motorradunfall in Radstadt herrscht große Betroffenheit in der Steiermark. Bei dem Frontalcrash soll ein bekanntes Gesicht der Schladminger Gastronomieszene ums Leben gekommen sein.

Am Sonntag, den 21. Juni, kam es im Salzburger Pongau wie berichtet zu einem tragischen Unfall. Bei einem Frontalcrash mit einem Auto verstarben ein 48-Jähriger und seine 37-jährige Freundin, die mit dem Motorrad unterwegs waren. Wie nun bekannt wurde, soll es sich bei dem tödlich verunglückten Steirer um ein bekanntes Gesicht aus der Schladminger Gastronomie handeln. Medienberichten zufolge war es nämlich Thomas Knaus, der Besitzer des Aprés-Ski-Clubs „Almrausch Planai“ in Schladming, der bei dem Horrorcrash in Radstadt ums Leben kam.

Tiefe Betroffenheit in der Region

Der Geschäftsführer des Tourismusverbands Schladming, Mathias Schattleitner, zeigt sich vom Tod des Gastronomen tief betroffen. „Ich habe es nicht glauben können“, erklärt er gegenüber der Kleinen Zeitung und betont, dass die Region mit dem Tod von Knaus einen großartigen Unternehmer verliere.

Jede Hilfe kam zu spät

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht, dass am Sonntagnachmittag auf der B320 in Radstadt das Auto eines deutschen Ehepaars frontal mit dem Motorrad kollidierte. Das Ehepaar wurde bei dem Unfall verletzt und ist Klinikum Schwarzach gebracht, für den Motorradfahrer und seine Beifahrerin kam hingegen jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.