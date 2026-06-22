Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum

Heute Abend fordert das ÖFB-Team bei der WM den Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi heraus. Wir haben die Ausgangslage für dich zusammengefasst.

Der Gegner am heutigen Montag ist kein Geringerer als der amtierende Weltmeister Argentinien.

Der Gegner am heutigen Montag ist kein Geringerer als der amtierende Weltmeister Argentinien.

Heißes Pflaster, kühler Kopf: Wenn die österreichische Nationalmannschaft heute Abend um 19 Uhr (live in ServusTV) im voll klimatisierten Dallas Stadium von Arlington (Texas) einläuft, wartet der ultimative Härtetest. Der Gegner ist kein Geringerer als der amtierende Weltmeister Argentinien. Die Stimmung ist großartig: Unzählige ÖFB-Anhänger verwandeln bereits vor der Begegnung die Stadt in ein rot-weiß-rotes Meer.

Blick auf die Zahlen

Auch ein Blick in die Geschichtsbücher macht der ÖFB-Auswahl vor den rund 70.000 Zuschauern in der überdachten Arena Mut. Ein WM-Duell gegen Argentinien gab es zwar noch nie, wohl aber Vergleiche mit amtierenden Titelträgern, die verliefen historisch. So schlug Österreich 1978 Deutschland mit 3:2 und bezwang 1954 Uruguay mit 3:1. Ob aller guten Dinge heute drei sind? Rein wirtschaftlich trennen die beiden Mannschaften Welten. Die Südamerikaner stellen ein Star-Ensemble auf den Rasen, dessen Gesamtwert auf fast 800 Millionen Euro beziffert wird, das übersteigt das Budget des österreichischen Kaders um mehr als das Dreifache. Dass die „Albiceleste“ auf jeder Position absolut weltklasse besetzt sind, zeigt auch ihre jüngste Bilanz: Acht Siege in Serie bei nur einem einzigen Gegentreffer stehen für den Weltranglisten-Ersten der FIFA zu Buche.

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Historische Messi-Gefahr im unbewachten Raum

Angeführt wird der Titelfavorit von Lionel Messi. Der achtfache Weltfußballer, der zum WM-Auftakt beim Dreierpack gegen Algerien seine Form demonstrierte, steht heute vor einem historischen Meilenstein. Sollte er gegen Österreich ein Tor erzielen, würde er mit 17 Treffern Miroslav Klose als ewigen WM-Rekordtorschützen ablösen. Teamchef Ralf Rangnick adelt den gegnerischen Kapitän im ORF als „absolutes Phänomen“ und den „besten Spieler, den es jemals gegeben hat.“ Taktisch stellt der Superstar die ÖFB-Defensive vor enorme Aufgaben, wie Rangnick aufzeigt: „Er läuft vielleicht nicht ganz so viel wie früher und bleibt vielleicht auch gern einmal am Flügel vorne stehen oder im Abseits. Dadurch haben sie einen Spieler weniger im Gegenpressing, aber das macht ihn auf der anderen Seite auch gefährlich, weil er zunächst in einem unbewachten Raum parkt“, so Rangnick, welcher ergänzt: „Darauf müssen wir vorbereitet sein, dass wir nicht zu viele Umschaltsituationen zulassen.“

Wichtige Zahlen & Fakten zum Match Ankick: Heute, 19 Uhr

Spielort: Dallas Stadium, Arlington (Texas) – 70.000 Plätze

Kaderwert: Argentinien knapp 800 Mio. Euro (mehr als das Dreifache des ÖFB-Kaders)

WM-Historie gegen Titelverteidiger: 2 Spiele, 2 Siege für Österreich (1978 mit 3:2 gegen Deutschland, 1954 mit 3:1 gegen Uruguay)

Messi-Rekordjagd: Steht aktuell bei 120 Toren aus 200 Länderspielen. Ein weiterer Treffer heute macht ihn mit dann 17 Toren zum alleinigen WM-Rekordtorschützen vor Miroslav Klose.

Bedeutung für Rangnick und personelle Lage

Für Österreich ist es das wohl bedeutendste Spiel seit der Weltmeisterschaft 1998. Der 67-jährige Teamchef weiß um das historische Gewicht dieser 90 Minuten, die in seiner bisherigen Amtszeit die absolute Bestleistung fordern: „Es wartet sicherlich eines der größten Spiele, wenn nicht das größte Spiel aller Zeiten auf Österreich und auf meine Spieler, aber auch auf mich als Trainer“, sagte der Deutsche im ORF. Personell sieht es für das ÖFB-Team gut aus, da Rangnick heute aus dem Vollen schöpfen kann. Argentiniens Coach Lionel Scaloni hingegen plagen Sorgen auf der rechten Abwehrseite, wo Gonzalo Montiel wegen Oberschenkelproblemen auszufallen droht.

Kein Taktieren auf den Punkt

Da beide Nationen ihre jeweiligen Auftaktbegegnungen erfolgreich gestalten konnten, Österreich besiegte Jordanien und Argentinien bezwang Algerien, würde ein Remis heute Abend am Ende wohl beiden für den Aufstieg in die K.-o.-Phase reichen. Ein vorsichtiges Spiel auf Unentschieden wird es laut dem Teamchef aber von keiner Seite geben. Rangnick stellte unmissverständlich klar: „Aber ich glaube nicht, dass Argentinien mit diesem Ziel ins Spiel geht. Wir auch nicht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 16:56 Uhr aktualisiert