Österreich kann nicht abschalten: Fast jeder Zweite checkt Arbeitsmails

Urlaub bedeutet für viele Arbeitnehmer Erholung – doch längst nicht jeder kann dabei komplett abschalten. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Fast drei Viertel sind auch während ihrer freien Tage für den Job erreichbar.

Mit dem Start der Urlaubssaison beginnt für viele Arbeitnehmer in Österreich die wohlverdiente Auszeit. Ganz loslassen können jedoch die wenigsten. Laut einer aktuellen Umfrage von karriere.at unter 1.001 Userinnen und Usern sind 73 Prozent auch im Urlaub für berufliche Anliegen erreichbar.

E-Mails und Anrufe auch in der Freizeit

45 Prozent der Befragten gaben an, während des Urlaubs regelmäßig ihre beruflichen Nachrichten zu prüfen oder telefonisch erreichbar zu sein. Weitere 28 Prozent stehen zumindest für Notfälle zur Verfügung. Nur rund ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist im Urlaub überhaupt nicht erreichbar.

Führungskräfte besonders oft verfügbar

Besonders hoch ist die Erreichbarkeit bei Personen mit Personalverantwortung. 61 Prozent der Führungskräfte kontrollieren auch während ihrer Auszeit regelmäßig Nachrichten oder nehmen Anrufe entgegen. Weitere 25 Prozent sind in dringenden Fällen erreichbar. Lediglich 14 Prozent geben an, im Urlaub vollständig abzuschalten.

Jeder Vierte fühlt sich belastet

Die ständige Erreichbarkeit bleibt nicht ohne Folgen. Jede vierte Führungskraft empfindet die Situation als belastend, elf Prozent sogar als sehr belastend. Auch bei Beschäftigten ohne Personalverantwortung fühlt sich rund ein Viertel durch die Erreichbarkeit während des Urlaubs belastet. „Urlaub ist essenziell für die geistige und körperliche Gesundheit und sollte möglichst ungestört verbracht werden können“, betont Georg Konjovic, CEO von karriere.at. Um auch während der Ferienzeit einen reibungslosen Ablauf im Unternehmen zu gewährleisten, sollten vor allem Führungskräfte rechtzeitig für Vertretungen sorgen und Abwesenheiten klar kommunizieren.