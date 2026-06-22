Teure Urlaubsfalle: Warum deine Luxusuhr beim Zoll zum Problem werden kann

Der Urlaub ist vorbei, doch bei der Rückkehr kann es für manche Reisende überraschend teuer werden. Wer mit teurem Schmuck oder einer Luxusuhr aus dem Urlaub zurückkommt, sollte Nachweise dabeihaben. Sonst kann es teuer werden.

Viele Urlauber denken bei Zollkontrollen vor allem an Mitbringsel, Alkohol oder Zigaretten. Doch auch persönliche Wertgegenstände wie teure Uhren oder Schmuck können bei der Wiedereinreise aus einem Nicht-EU-Staat Fragen aufwerfen. Kann nicht nachgewiesen werden, dass sich die Gegenstände bereits vor der Reise im Besitz des Reisenden befanden, kann es im schlimmsten Fall zu einer Nachverzollung kommen.

Nachweis kann Ärger ersparen

Um Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt die Volksanwaltschaft, entsprechende Nachweise mitzunehmen. Das können etwa Rechnungen oder Fotos sein, die belegen, dass die Uhr oder das Schmuckstück bereits vor dem Urlaub in Österreich getragen wurde. Auch das Finanzministerium rät dazu, solche Nachweise bei der Ausreise bereitzuhalten. Wer besonders wertvolle Gegenstände mitführt, kann diese zudem vor der Reise beim Zoll dokumentieren lassen. Dafür gibt es das sogenannte „Auskunftsblatt INF 3“, das als Nachweis für die spätere Wiedereinreise dienen kann.

Freigrenzen gelten nur für neue Waren

Grundsätzlich gelten bei der Einreise aus Nicht-EU-Staaten bestimmte Freigrenzen. Für sonstige Waren liegt diese bei 300 Euro pro Reisendem beziehungsweise bei 430 Euro für Flugpassagiere. Liegt der Warenwert darüber, können Abgaben anfallen. Wer unsicher ist, sollte sich bereits vor Reiseantritt über die geltenden Zollbestimmungen informieren.