Aufstellung ist da: Mit dieser Elf startet Österreich gegen Argentinien

In weniger als einer Stunde trifft Österreich bei der WM 2026 auf Argentinien. Beide Teams starten mit fast unveränderten Aufstellungen, wir wissen bereits, wer von Anfang an spielen darf.

So geht Österreich gegen Argentinien an den Start.

So geht Österreich gegen Argentinien an den Start.

Die Spannung steigt und in bereits einer Stunde ertönt der Anpfiff: Österreich trifft im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Argentinien. Mittlerweile haben die beiden Coaches Ralf Rangnick und Lionel Scaloni ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Auf beiden Seiten zeigt sich eine ähnliche Besatzung wie schon im ersten Spiel, nur minimal wurden die Teams adaptiert.

Aufstellung Österreich Tor: Alexander Schlager

Alexander Schlager Verteidigung: Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer

Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid

Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid Sturm: Michael Gregoritsch

So gehen Argentinien und Messi in die Begegnung

Auch rund um den argentinischen Superstar Lionel Messi befindet sich ein Haufen internationaler Hochkaräter. Verletzungsbedingt gibt es auch hier den einen oder anderen Spieler, der ausfällt. Da die Klasse bei den Argentiniern jedoch so groß ist, wurde hochkarätig nachbesetzt.

Aufstellung Argentinien Tor: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez Verteidigung: Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina

Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina Mittelfeld: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada Sturm: Lionel Messi, Lautaro Martinez

Letzte Informationen vor dem Anpfiff

Auch ein Blick in die Vergangenheit macht der ÖFB-Auswahl vor den rund 70.000 Zuschauern in Texas Mut. Ein WM-Duell gegen Argentinien gab es zwar noch nie, wohl aber Vergleiche mit amtierenden Titelträgern verliefen immer gut. So schlug Österreich 1978 Deutschland mit 3:2 und bezwang 1954 Uruguay mit 3:1.

Wer gewinnt die Begegnung? Österreich gewinnt! Wir spielen Untentschieden. Ich tippe auf Argentinien. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 18:27 Uhr aktualisiert