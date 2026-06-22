Aufstellung ist da: Mit dieser Elf startet Österreich gegen Argentinien
In weniger als einer Stunde trifft Österreich bei der WM 2026 auf Argentinien. Beide Teams starten mit fast unveränderten Aufstellungen, wir wissen bereits, wer von Anfang an spielen darf.
Die Spannung steigt und in bereits einer Stunde ertönt der Anpfiff: Österreich trifft im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Argentinien. Mittlerweile haben die beiden Coaches Ralf Rangnick und Lionel Scaloni ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Auf beiden Seiten zeigt sich eine ähnliche Besatzung wie schon im ersten Spiel, nur minimal wurden die Teams adaptiert.
Aufstellung Österreich
- Tor: Alexander Schlager
- Verteidigung: Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer
- Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid
- Sturm: Michael Gregoritsch
So gehen Argentinien und Messi in die Begegnung
Auch rund um den argentinischen Superstar Lionel Messi befindet sich ein Haufen internationaler Hochkaräter. Verletzungsbedingt gibt es auch hier den einen oder anderen Spieler, der ausfällt. Da die Klasse bei den Argentiniern jedoch so groß ist, wurde hochkarätig nachbesetzt.
Aufstellung Argentinien
- Tor: Emiliano Martinez
- Verteidigung: Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina
- Mittelfeld: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada
- Sturm: Lionel Messi, Lautaro Martinez
Letzte Informationen vor dem Anpfiff
Auch ein Blick in die Vergangenheit macht der ÖFB-Auswahl vor den rund 70.000 Zuschauern in Texas Mut. Ein WM-Duell gegen Argentinien gab es zwar noch nie, wohl aber Vergleiche mit amtierenden Titelträgern verliefen immer gut. So schlug Österreich 1978 Deutschland mit 3:2 und bezwang 1954 Uruguay mit 3:1.