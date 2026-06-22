Liveticker – Fußball-WM: Österreich gegen Argentinien vor schwieriger Aufgabe

Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.

Spiel im Liveticker 22.06.2026 18:15 Nico Deutscher Schiedsrichter und Co. Knapp 70.000 Personen befinden sich heute im Stadion. Ebenso ist es ein wenig bewölkt. Großen Applaus gab es, als die Rangnick-Elf auf den Platz marschierte zum Aufwärmen. Die Partie wird von Amin Mohamed Omar als Unparteiischen geleitet. 22.06.2026 18:00 Nico Deutscher Punkt reicht für K.-o.-Phase Für Österreich ist es das wohl bedeutendste Spiel seit der Weltmeisterschaft 1998. Da beide Nationen ihre jeweiligen Auftaktbegegnungen erfolgreich gestalten konnten, Österreich besiegte Jordanien und Argentinien bezwang Algerien, würde ein Remis heute Abend am Ende wohl beiden für den Aufstieg in die K.-o.-Phase reichen. 22.06.2026 17:30 Nico Deutscher Österreich-Aufstellung Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026! Die Aufstellung für unser ÖFB-Team steht bereits fest: Tor: Alexander Schlager

Alexander Schlager Verteidigung: Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer

Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid

Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid Sturm: Michael Gregoritsch

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert