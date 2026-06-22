Liveticker – Fußball-WM: Österreich gegen Argentinien vor schwieriger Aufgabe
Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.
Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.
Spiel im Liveticker
Schiedsrichter und Co.
Knapp 70.000 Personen befinden sich heute im Stadion. Ebenso ist es ein wenig bewölkt. Großen Applaus gab es, als die Rangnick-Elf auf den Platz marschierte zum Aufwärmen. Die Partie wird von Amin Mohamed Omar als Unparteiischen geleitet.
Punkt reicht für K.-o.-Phase
Für Österreich ist es das wohl bedeutendste Spiel seit der Weltmeisterschaft 1998. Da beide Nationen ihre jeweiligen Auftaktbegegnungen erfolgreich gestalten konnten, Österreich besiegte Jordanien und Argentinien bezwang Algerien, würde ein Remis heute Abend am Ende wohl beiden für den Aufstieg in die K.-o.-Phase reichen.
Österreich-Aufstellung
Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026! Die Aufstellung für unser ÖFB-Team steht bereits fest:
- Tor: Alexander Schlager
- Verteidigung: Kevin Danso, David Alaba, Stefan Posch, Konrad Laimer
- Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid
- Sturm: Michael Gregoritsch