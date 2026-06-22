Lidl knackt erstmals die 2-Milliarden-Euro-Marke in Österreich

Lidl Österreich hat im Geschäftsjahr 2025 einen neuen Rekord aufgestellt. Der Diskonter steigerte seinen Umsatz um knapp sieben Prozent und überschritt erstmals die Marke von zwei Milliarden Euro.

Positive Bilanz: Lidl Österreich erzielte im Geschäftsjahr 2025 erstmals eine Umsatz von über 2 Mrd. Euro. Auch heimische Betriebe profitieren mit einer Wertschöpfung von mehr als 1,2 Mrd. Euro von der Zusammenarbeit.

Positive Bilanz: Lidl Österreich erzielte im Geschäftsjahr 2025 erstmals eine Umsatz von über 2 Mrd. Euro. Auch heimische Betriebe profitieren mit einer Wertschöpfung von mehr als 1,2 Mrd. Euro von der Zusammenarbeit.

Lidl Österreich blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit einem Umsatzplus von knapp sieben Prozent erreichte das Unternehmen 2025 erstmals einen Gesamtumsatz von zwei Milliarden Euro. Laut NielsenIQ war Lidl damit der Umsatzwachstumssieger im österreichischen Lebensmittelhandel.

Rekordwertschöpfung für heimische Betriebe

Nicht nur Lidl selbst profitierte von der positiven Entwicklung. Auch österreichische Lebensmittelunternehmen erzielten durch die Zusammenarbeit mit dem Handelskonzern eine Rekordwertschöpfung von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Rund 600 Millionen Euro davon entfielen auf Exporte an andere Lidl-Gesellschaften in Europa. Besonders gefragt waren heimische Molkereiprodukte, die mit mehr als 150 Millionen Euro Umsatz einen wesentlichen Anteil ausmachten. Von der Zusammenarbeit profitieren laut Unternehmen mehr als 300 österreichische Lebensmittelbetriebe sowie über 1.700 Bauern und Landwirte.

Bio-Produkte als Wachstumsmotor

Beim Sortiment setzt Lidl weiterhin stark auf heimische Produkte. Mittlerweile stammen mehr als 60 Prozent der in Österreich verkauften Lebensmittel aus heimischer Produktion. Besonders dynamisch entwickelte sich der Bio-Bereich: Die ausschließlich österreichische Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“ legte beim Umsatz um rund 20 Prozent zu. Auch Bio-Obst und Bio-Gemüse verzeichneten ein deutliches Plus. Positiv entwickelte sich zudem das pflanzliche Sortiment. Die Eigenmarke „Vemondo“ erzielte ein Umsatzwachstum von mehr als 13 Prozent.

Neue Standorte geplant

Parallel zum Wachstum investiert Lidl Österreich auch in den Ausbau seines Filialnetzes. Bis Mitte 2026 sollen neue Standorte in Gmünd, Eisenstadt, Gralla und Linz eröffnet werden. Zusätzlich werden bestehende Filialen modernisiert. „Dieser Meilenstein ist eine wertvolle Bestätigung für unseren Weg“, betont Lidl-Österreich-CEO Michael Kunz. Auch künftig wolle man auf regionale Qualität, attraktive Preise sowie Investitionen in Umwelt und Gesellschaft setzen.