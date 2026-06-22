500 Häftlinge früher frei? Kanzler erteilt Plänen Absage

Justizministerin Anna Sporrer will die heimischen Gefängnisse entlasten und plant die vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlingen. Bundeskanzler Christian Stocker erteilt dem Vorstoß nun jedoch eine klare Absage.

Die geplante vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlingen sorgt für politische Diskussionen. Bundeskanzler Christian Stocker spricht sich gegen „Massenfreilassungen“ aus.

Die geplante vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlingen sorgt für politische Diskussionen. Bundeskanzler Christian Stocker spricht sich gegen „Massenfreilassungen“ aus.

Für Diskussionen sorgt derzeit ein Vorhaben von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Um die überfüllten Gefängnisse in Österreich zu entlasten, arbeitet das Justizministerium an einer einmaligen vorzeitigen Entlassung von rund 500 Häftlingen. Nun meldet sich allerdings Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu Wort – und stellt klar: „Es wird keine Massenfreilassungen geben.“

Stocker erteilt Vorstoß klare Absage

In einer Stellungnahme betont der Kanzler, dass ein Sondergesetz zur Freilassung hunderter Straftäter das Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigen würde. „Wenn wir per Sondergesetz hunderte Straftäter freilassen, würde das das Vertrauen in den Rechtsstaat zurecht massiv beschädigen“, so Stocker. Stattdessen wolle man verstärkt auf das Modell „Haft in der Heimat“ setzen. Straffällige Ausländer sollen ihre Strafen künftig verstärkt in ihren Herkunftsländern verbüßen. „Nulltoleranz gegenüber Menschen, die andere gefährden“, betont der Bundeskanzler.

Rund 500 Entlassungen geplant

Wie das Justizministerium zuletzt bekanntgab, soll die Zahl der Inhaftierten durch die Maßnahme um rund 5,5 Prozent reduziert werden. Laut Ministerium würden ausschließlich Personen infrage kommen, die sich bereits bei Lockerungen und Freigängen bewährt haben. Ausgeschlossen wären unter anderem Personen, die wegen Sexual-, Terror- oder schwerer Gewaltdelikte verurteilt wurden, ebenso gefährliche Rückfallstäter sowie Personen, die aufgrund des Verbotsgesetzes in Haft sitzen.

Gefängnisse überbelegt

Mit Stand 1. Juni befanden sich laut Justizministerium 9.124 Personen in österreichischen Haftanstalten. Die verfügbaren Haftplätze liegen bei 8.422, was einer Auslastung von mehr als 108 Prozent entspricht. Die Überbelegung der Gefängnisse sorgt seit Jahren für Kritik von Gewerkschaften, Volksanwaltschaft und Experten.

Kritik von der Opposition

Auch die FPÖ kritisierte die Pläne scharf. FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan sprach von einer „Kapitulation des Rechtsstaats“. Die geplanten Entlassungen würden das Problem seiner Ansicht nach nicht lösen, sondern lediglich kurzfristig entschärfen. Wie es mit dem Vorschlag des Justizministeriums nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Laut Ministerium befindet sich die Maßnahme derzeit noch in Vorbereitung innerhalb der Bundesregierung.