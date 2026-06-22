Liveticker – Fußball-WM: Messi verfehlt Elfmeter gegen Österreich!
Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.
Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.
Spiel im Liveticker
(18′) Parade von Schlager!
Alexander Schlager geht dazwischen und pariert einen Abschluss von Lionel Messi aus kurzer Distanz! Tolle Aktion des beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag stehenden Keepers!
(13′) Freistoß für Österreich
Und dann gibt es einen ruhenden Ball für Österreich aus einem spitzen Winkel. Sabitzer und Wanner stehen bereit, allerdings findet der Ball keinen Abnehmer.
(11′) Österreich wird mutiger
Österreich kann durchatmen und traut sich auch erstmals, in die gegnerische Hälfte vorzudringen. Eine Flanke gelingt allerdings nicht.
(8′) Messi verfehlt Strafstoß
Und es gibt den Strafstoß! Messi läuft an und verfehlt! Wahnsinn! Schwacher Strafstoß des Argentiniers! Österreich kann durchatmen.
(4′) Strafstoß für den WM-Sieger?
Hat Stefan Posch hier Lautaro Martinez am Knöchel erwischt? Der Stürmer geht zu Boden, der Schiedsrichter schaut sich die Szene am VAR-Bildschirm an.
(2′) Argentinien am Drücker
Wie erwartet hat Argentinien in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und kommt bereits zur ersten Toraktion. Da war allerdings ein knappes Abseits dabei.
(1′) Es geht los!
Das Spiel ist freigegeben, der Ball rollt in Texas!
Nationalhymnen und Flaggen
Die Spannung steigt. Die Flaggen beider Nationen werden auf dem Feld ausgerollt. In Kürze wird das Feld betreten und die Nationalhymnen gesungen.
Letzte Sprints und Besprechungen
Die Aufwärmphase neigt sich dem Ende, beide Teams brennen darauf, den Platz zu betreten – gleich geht es um die wichtigen Zähler.
Chancen und „der letzte Tanz“
Auf dem Papier spricht zwar vieles für Argentinien, aber Fakt ist: Heute spielen beide Teams voll auf Gruppensieg, das Stadion ist bereits voll. Zudem spannend: Auf den Schuhen von Lionel Messi steht auf spanisch „der letzte Tanz“ – für den 38-jährigen Argentinier ist es die letzte WM.