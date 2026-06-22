Liveticker – Fußball-WM: Messi verfehlt Elfmeter gegen Österreich!

Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.

Spiel im Liveticker 22.06.2026 19:20 Nico Deutscher (18′) Parade von Schlager! Alexander Schlager geht dazwischen und pariert einen Abschluss von Lionel Messi aus kurzer Distanz! Tolle Aktion des beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag stehenden Keepers! 22.06.2026 19:13 Nico Deutscher (13′) Freistoß für Österreich 22.06.2026 19:12 Nico Deutscher (11′) Österreich wird mutiger Österreich kann durchatmen und traut sich auch erstmals, in die gegnerische Hälfte vorzudringen. Eine Flanke gelingt allerdings nicht. 22.06.2026 19:08 Nico Deutscher (8′) Messi verfehlt Strafstoß Und es gibt den Strafstoß! Messi läuft an und verfehlt! Wahnsinn! Schwacher Strafstoß des Argentiniers! Österreich kann durchatmen. 22.06.2026 19:04 Nico Deutscher (4′) Strafstoß für den WM-Sieger? Hat Stefan Posch hier Lautaro Martinez am Knöchel erwischt? Der Stürmer geht zu Boden, der Schiedsrichter schaut sich die Szene am VAR-Bildschirm an. 22.06.2026 19:02 Nico Deutscher (2′) Argentinien am Drücker Wie erwartet hat Argentinien in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und kommt bereits zur ersten Toraktion. Da war allerdings ein knappes Abseits dabei. 22.06.2026 19:00 Nico Deutscher (1′) Es geht los! Das Spiel ist freigegeben, der Ball rollt in Texas! 22.06.2026 18:50 Nico Deutscher Nationalhymnen und Flaggen Die Spannung steigt. Die Flaggen beider Nationen werden auf dem Feld ausgerollt. In Kürze wird das Feld betreten und die Nationalhymnen gesungen. 22.06.2026 18:40 Nico Deutscher Letzte Sprints und Besprechungen Die Aufwärmphase neigt sich dem Ende, beide Teams brennen darauf, den Platz zu betreten – gleich geht es um die wichtigen Zähler. 22.06.2026 18:30 Nico Deutscher Chancen und „der letzte Tanz“ Auf dem Papier spricht zwar vieles für Argentinien, aber Fakt ist: Heute spielen beide Teams voll auf Gruppensieg, das Stadion ist bereits voll. Zudem spannend: Auf den Schuhen von Lionel Messi steht auf spanisch „der letzte Tanz“ – für den 38-jährigen Argentinier ist es die letzte WM. Mehr laden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert