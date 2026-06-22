Liveticker – Fußball-WM: Argentinien führt 1:0 gegen Österreich

Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.

Spiel im Liveticker 22.06.2026 20:10 Nico Deutscher (46′) Es geht wieder weiter! Der Ball rollt wieder in Dallas! 22.06.2026 19:54 Nico Deutscher (45′+7) Pausenpfiff! Pause! Argentinien führt mit 1:0 zur Pause gegen Österreich. Bisher haben die Stars rund um Lionel Messi mehr Ballbesitz und geben das Tempo vor. Österreich zeigt sich hin und wieder, allerdings muss da noch mehr kommen. 22.06.2026 19:46 Nico Deutscher (45′) Sieben Minuten werden nachgespielt Österreich ist wieder im Ballbesitz und drängt auch in den Strafraum vor. Zudem gibt es sieben Minuten obendrauf als Nachspielzeit. 22.06.2026 19:45 Nico Deutscher (44′) Freistoß für ÖFB-Kicker Hartes Einsteigen von Mac Allister, Österreich bekommt einen weiteren Freistoß zugesprochen. Aus der Chance wird aber nichts. 22.06.2026 19:43 Nico Deutscher (40′) Lionel „Recordbreaker“ Messi Ebenso ist es der 17. Treffer für Messi bei einer WM jemals. Damit krönt er sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen. 22.06.2026 19:40 Nico Deutscher (38′) TOOOR! Messi trifft für Argentinien! TOOOOR! Lionel Messi haut den Ball in die untere Ecke, Argentinien führt! 1:0! 22.06.2026 19:34 Nico Deutscher (33′) Riesenchance von Messi! Abschluss von Lionel Messi! Schlager war da schon geschlagen, aber Alaba wirft sich heldenhaft dazwischen. Die Österreicher werden in ihr hinteres Drittel zurückgedrängt. 22.06.2026 19:31 Nico Deutscher (31′) Kaum Platz für ÖFB-Angriff Nach mehr als einer halben Stunde sind es tatsächlich die Österreicher, welche Argentinien ein wenig nach hinten drängen. Allerdings machen es die Südamerikaner abgezockt und lassen den Spielern in Rot-Weiß kaum Spielraum. 22.06.2026 19:29 Nico Deutscher (28′) Österreich bleibt am Ball Die Österreicher bleiben auch nach der Trinkpause am Ball und holen eine Ecke heraus. Sabitzer bringt sie in die Mitte, aber per Fallrückzieher wird jener ruhende Ball spektakulär geklärt. 22.06.2026 19:25 Nico Deutscher (23′) Hydration Break Ebenso gibt es nach mehr als 20 Minuten die erste Trinkpause, auch „Hydration Break“. Beide Teams können somit erstmals durchschnaufen und Taktik besprechen. Mehr laden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 20:11 Uhr aktualisiert