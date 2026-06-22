Fußball-WM – Endstand: Österreich muss sich Argentinien beugen

Knappe Pleite trotz großem Kampf: Die ÖFB-Auswahl muss sich im texanischen Dallas dem Weltmeister Argentinien mit 0:2 geschlagen geben. Zwei Treffer von Rekordtorschütze Lionel Messi entschieden das Spiel.

Schon die Anfangsphase hatte es in sich: Nach einem Foul von Stefan Posch an Lautaro Martinez entschied der Unparteiische Amin Mohamed Omar nach Ansicht der Videobilder korrekterweise auf Strafstoß für die Südamerikaner, Lionel Messi vergab die Riesenchance zur frühen Führung jedoch kläglich und setzte den Ball flach am Tor vorbei. Österreich überstand die Druckphase, fand in der Folge über Marcel Sabitzer immer besser in die Begegnung und erarbeitete sich phasenweise sogar leichte Vorteile. Die rot-weiß-rote Defensive rund um den rettenden David Alaba musste allerdings stets auf der Hut sein.

Lionel „Rekordtorschütze“ Messi

Nach knapp 38 Minuten schlug die Stunde des Starpotenzials: Über Thiago Almada und Facundo Medina landete die Kugel über Umwege beim lauernden Messi, der mit einem präzisen Linksschuss zur argentinischen Führung einnetzte und sich damit zum alleinigen WM-Rekordtorschützen krönte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde die Partie zunehmend hitziger: Posch holte sich nach einem überharten Einsteigen ohne Ball die Gelbe Karte ab. Trotz einer engagierten Schlussoffensive über Paul Wanner und Posch gelang es den Österreichern nicht mehr, die kompakt stehenden Argentinier vor dem Halbzeitpfiff ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

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Zweite Halbzeit mit viel Elan

Die zweite Halbzeit startete ohne personelle Veränderungen, aber weiterhin viel Druck: Österreich kam mit viel Schwung aus der Kabine und verbuchte durch einen gefährlichen Sabitzer-Freistoß, den Argentiniens Keeper Martinez stark parierte, die beste Chance. Die Rangnick-Elf dominierte die Phase durch aggressives Gegenpressing, fand gegen die kompakte Defensive der Südamerikaner aber zu selten eine Lücke. Argentinien lauerte auf Konter: Ein abgefälschter Schuss von Fernandez wurde geblockt, kurz darauf verhinderte ÖFB-Torwart Alexander Schlager gegen Messi das 0:2.

Umstellung ohne Erfolg

In der Schlussphase entwickelte sich ein extrem ballbesitzgeprägtes Spiel, in dem Argentinien nichts mehr anbrennen lassen wollte. Dennoch kamen die Südamerikaner zu einer Riesenchance durch Romero: Der Verteidiger schraubte sich nach einer messerscharf getretenen Ecke im Sechzehner hoch und erwischte den Ball perfekt mit dem Kopf. Um ein Haar strich die Kugel am Pfosten vorbei – Keeper Schlager wäre absolut machtlos gewesen und hatte nur noch das Nachsehen. Argentinien machte es in dieser Phase unheimlich abgebrüht, stand taktisch enorm hoch und ließ kaum ein Durchkommen für die ÖFB-Elf zu. Chancen aus dem Spiel heraus waren auf beiden Seiten gegen Spielende absolute Mangelware. So spulten die Weltmeister die verbleibenden Minuten clever herunter und kamen doch noch zu einem zweiten Treffer: Messi sorgte in der 90+5 für die endgültige Entscheidung nach einem tollen Solo.

Tore im Überblick 1:0 – Lionel Messi (38′) 2:0 – Lionel Messi (90+5′)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 21:18 Uhr aktualisiert