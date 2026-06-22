Liveticker – Fußball-WM: Österreich unterliegt bei Messi-Gala
Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.
Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.
Spiel im Liveticker
(90′+5) Messi-Tor und Abpfiff
Tor! Er macht den Sack zu! Lionel Messi erzielt nach einem tollen Lauf den zweiten Treffer. Das war’s! Österreich unterliegt mit 0:2.
(90′) Nachspielzeit
Fünf Minuten gibt es noch zu spielen, nächste große Chance für Österreich, aber erneut kullert der Ball am Tor vorbei!
(82′) Schlussphase angebrochen
Wir befinden uns in der Schlussphase. Argentinien macht es abgebrüht und steht sehr hoch, es gibt kaum ein Durchkommen für Österreich. Derzeit gibt es nur wenige Chancen aus dem Spiel heraus.
(77′) Druck bleibt hoch
Während Wimmer für Schmid ins Spiel kommt, bleibt Argentinien am Drücker. Zeitweise liegt der zweite Treffer in der Luft. Was hat Österreich noch im Petto?
(74′) Riesenchance Argentinien!
Riesenchance für Romero! Der Argentinier kommt im Sechzehner mit dem Kopf an den Ball ran nach einer scharfen Ecke. Um ein Haar geht der Ball am Pfosten vorbei, Schlager hatte da nur noch das Nachsehen.
(69′) Nächste Trinkpause
Nach knapp 69 Minuten gibt es die zweite Trinkpause. Rangnick trommelt seine Truppe noch einmal zusammen, die Schlussphase bricht an und der Ausgleich soll her!
(67′) Mehrere Wechsel
Bei den Argentiniern herrscht Bewegung auf der Bank: Julián Álvarez kommt auf das Spielfeld. Auch Österreich wechselt: Arnautovic, Friedl und Prass kommen auf das Spielfeld.
(62′) Wichtige Szene von Danso
Die Argentinier drücken Österreich hinten rein. Dann kommt auch der Abschluss, aber abgeblockt. Danso stellt den Körper rein, allerdings muss die Partie kurz unterbrochen werden – anscheinend hat der ÖFB-Spieler den Ball in die Magengrube bekommen.
(60′) Mehr Momentum für Österreich
Eine Stunde ist um und die Österreicher sind gut aus der Kabine gekommen. Aktuell haben sie mehr vom Match-Momentum und kombinieren sich wieder nach vorne.
(55′) Super Aktion durch Sabitzer!
Auch die ÖFB-Elf bekommt einen Freistoß und der kommt auch scharf! Sabitzer tritt den Freistoß direkt aufs Tor, Martínez muss erstmals in diesem Spiel eingreifen, tolle Parade!