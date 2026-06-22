Liveticker – Fußball-WM: Österreich unterliegt bei Messi-Gala

Am Montag, 22. Juni 2026, steht Österreich beim zweiten Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Wenn es am heutigen Montag, 22. Juni 2026, in Dallas (USA) für Österreich in das zweite Gruppenspiel geht, steht man vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Der Gegner: Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie einen Vorbericht findet ihr auch hier: Gegen Argentinien und Messi: Österreich hofft auf „amerikanischen“ Traum. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert. Auch die Aufstellungen stehen bereits fest.