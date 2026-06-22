Geld für Einser im Zeugnis? Warum Expertin davor warnt

In wenigen Wochen gibt es für Österreichs Schülerinnen und Schüler die Zeugnisse. Eine Expertin des Hilfswerks erklärt, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können – und warum Noten nicht alles sind.

Expertinnen empfehlen Eltern, Zeugnissen gelassen entgegenzusehen und den Fokus auf die Entwicklung ihres Kindes zu legen.

Expertinnen empfehlen Eltern, Zeugnissen gelassen entgegenzusehen und den Fokus auf die Entwicklung ihres Kindes zu legen.

Mit dem Ende des Schuljahres steigt bei vielen Kindern die Spannung: Wie wird das Zeugnis ausfallen? Während manche dem letzten Schultag voller Vorfreude entgegenblicken, sorgen sich andere um ihre Noten. Laut Isabella Ecker, Fachbereichsleitung für Kinder, Jugend und Familie beim Hilfswerk Österreich, sollten Eltern dem Zeugnis möglichst gelassen begegnen.

Unterstützung statt Vorwürfe

„Kinder brauchen die Gewissheit, dass die Liebe ihrer Eltern und Bezugspersonen nicht an Schulleistungen geknüpft ist“, betont die Expertin. Gerade schlechte Noten könnten bei Kindern Schamgefühle und Versagensängste auslösen. Statt Vorwürfen empfiehlt Ecker daher Unterstützung, Zuneigung und ermutigende Gespräche. Der Schulschluss eigne sich zudem gut, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Was hat das Kind gelernt? Welche Fortschritte wurden erzielt? „Würdigen Sie in jedem Fall die Anstrengungen Ihres Kindes – und sprechen Sie darüber, wo es mehr Unterstützung braucht“, rät Ecker.

Geld für gute Noten? Expertin sieht das kritisch

Noch immer belohnen viele Familien gute Zeugnisse mit Geld oder Geschenken. Die Hilfswerk-Expertin sieht solche Belohnungssysteme jedoch kritisch. Kinder würden unterschiedlich lernen und hätten unterschiedliche Voraussetzungen. Gute Noten seien daher nicht immer ein verlässlicher Maßstab für den tatsächlichen Einsatz. Außerdem könne die Motivation darunter leiden. Wer nur für Geld oder Geschenke lerne, entwickle möglicherweise weniger Freude am Lernen selbst. Stattdessen empfiehlt Ecker, den Schulschluss gemeinsam zu feiern – etwa mit einem Familienausflug, einer Radtour oder einem Besuch im Freibad.

Belohnung für Zeugnis? Die Meinungen zum Thema Zeugnis und Belohnungen gehen oft auseinander. Während manche Eltern gute Noten mit Geld oder Geschenken honorieren, setzen andere auf Lob und gemeinsame Zeit. Wie handhabt ihr das? Sollte es für Einser eine Belohnung geben oder zählt vor allem der Einsatz? Verratet uns eure Meinung!

Belohnung für das Zeugnis? Natürlich, die Kinder haben das verdient! Nein, absolut unnötig! Habe keine Meinung dazu. Bin von der Frage nicht betroffen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 21:38 Uhr aktualisiert