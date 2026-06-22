Wetter am Dienstag: Erst bis zu 34 Grad, dann Wärmegewitter

Das hochsommerliche Wetter setzt sich auch am Dienstag in ganz Österreich fort. Schweißtreibende Höchstwerte von bis zu 34 Grad werden erwartet. Später am Tag sind zudem lokale Wärmegewitter möglich.

Am Dienstag scheint in Österreich verbreitet die Sonne und sorgt für einen heißen Sommertag. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer wieder spürbar nach oben. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 28 und 34 Grad. Im Tagesverlauf bilden sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria zudem mächtige Quellwolken am Himmel. Nachfolgend entstehen lokale Wärmegewitter. Diese werden „vorwiegend über den Bergen, aber auch im Wald- und Mühlviertel“ erwartet, so die Fachleute. Der Wind weht dazu meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.