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/ ©Thomas Kaiser
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Mittagskogel im Sommer
Die Hitzewelle setzt sich auch am Dienstag fort.
Österreich
22/06/2026
Prognose

Wetter am Dienstag: Erst bis zu 34 Grad, dann Wärmegewitter

Das hochsommerliche Wetter setzt sich auch am Dienstag in ganz Österreich fort. Schweißtreibende Höchstwerte von bis zu 34 Grad werden erwartet. Später am Tag sind zudem lokale Wärmegewitter möglich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Am Dienstag scheint in Österreich verbreitet die Sonne und sorgt für einen heißen Sommertag. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer wieder spürbar nach oben. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 28 und 34 Grad. Im Tagesverlauf bilden sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria zudem mächtige Quellwolken am Himmel. Nachfolgend entstehen lokale Wärmegewitter. Diese werden „vorwiegend über den Bergen, aber auch im Wald- und Mühlviertel“ erwartet, so die Fachleute. Der Wind weht dazu meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

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