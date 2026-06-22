Stimmen zum Spiel: Das sagen die ÖFB-Spieler zur Niederlage gegen Argentinien

Groß gefightet, trotzdem verloren: Das ÖFB-Team muss sich Weltmeister Argentinien nach einem heroischen Kampf mit 0:2 geschlagen geben. Wir haben die besten Stimmen zur Partie für dich zusammengefasst.

Österreich lieferte Weltmeister Argentinien einen heroischen Kampf, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Die Partie startete mit maximalem Drama: Nach einem Posch-Foul an Martinez setzte Superstar Lionel Messi den fälligen VAR-Elfmeter flach am Tor vorbei. Österreich fing sich schnell, dominierte phasenweise, fing sich in der 38. Minute aber den ersten Nackenschlag: Messi machte seinen Fehler wett und traf nach einer Kombination über Almada und Medina per Linksschuss zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel kam die Rangnick-Elf mit enormem Schwung und aggressivem Gegenpressing aus der Kabine. In der hitzigen Schlussphase agierten die Südamerikaner taktisch extrem reif, standen enorm hoch und ließen kaum noch ein Durchkommen zu, ehe sie mit dem Treffer zum 0:2-Endstand den Sack endgültig zumachten.

Akteure im Interview

Kurz nach dem Abpfiff begann bereits die Aufarbeitung: Michael Gregoritsch, Lionel Messi, David Alaba und Ralf Rangnick äußerten ihre Gefühle gegenüber Servus TV und einem weiteren spanischsprachigem Medium im Fall des Argentiniers.

Michael Gregoritsch, Österreich „Wir wollten hart sein, wir wollten unser Spiel auf den Platz bringen. Schade ist das 2:0 am Ende, natürlich tut es weh, dass wir verloren haben. […] Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, ins Teamcamp und dann geht’s an die Regeneration und dann versuchen wir gegen Algerien zu gewinnen.“

David Alaba, Österreich „Dass die Herausforderung groß sein wird, wussten wir sicherlich schon im Vorhinein. Ich glaube die gesamte argentinische Mannschaft hat heute gezeigt was für Qualitäten sie besitzen, speziell mit dem Ball und auch gegen den Ball. Und dann haben die natürlich auch einen Spieler, der nochmal einen komplett anderen Unterschied machen kann. Das hat man heute gesehen. Ich glaub die Zahlen sprechen für sich.“

Ralf Rangnick, Trainer von Österreich „Ich habe gerade schon zur Mannschaft in der Kabine gesagt, dass ich über weite Strecken mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden war, dass wir es sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball gut gemacht haben. […] Wir müssen schauen, dass wir uns jetzt gut regenerieren für dieses Spiel (gegen Algerien). Wir werden auf jeden Fall jetzt mindestens noch einen Punkt brauchen aus diesem Spiel.“

Lionel Messi, Argentinien „Ich bin sehr glücklich, vor allem über diesen Sieg. Es ist hart gewesen. Es war sehr viel Arbeit und es gibt kein Zurücklehnen für das, was kommt. Es ist eine WM. Hier geht es um sehr viel, es war ein intensives Spiel, aber wir sind sehr glücklich.“

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 22:17 Uhr aktualisiert