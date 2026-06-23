Gratis Kondome & Co: Fünf Volksbegehren scheitern klar an 100.000-Unterschriften-Hürde

Der Eintragungszeitraum für fünf Volksbegehren ist zu Ende. Keines davon erreichte die nötigen 100.000 Unterschriften für eine verpflichtende Behandlung im Nationalrat.

Keines der fünf aktuellen Volksbegehren erreichte die erforderlichen 100.000 Unterschriften für eine verpflichtende Behandlung im Nationalrat.

Keines der fünf aktuellen Volksbegehren erreichte die erforderlichen 100.000 Unterschriften für eine verpflichtende Behandlung im Nationalrat.

Bis Montag, 22. Juni 2026, 20 Uhr, konnten stimmberechtigte Personen in Österreich ihre Unterstützung für fünf Volksbegehren abgeben – entweder in einer Gemeinde oder online. Nun liegen die vorläufigen Ergebnisse des Innenministeriums vor.

Keines schafft die Hürde

Damit ein Volksbegehren im Nationalrat behandelt werden muss, braucht es mindestens 100.000 Unterschriften. Dieser Schwellenwert wurde von keinem der fünf Volksbegehren erreicht. Die meisten Unterstützungen erhielt das Volksbegehren „GRATIS Verhütung“ mit insgesamt 59.971 Unterschriften. Dahinter folgen „Karfreitag-Feiertag für Alle“ mit 49.026 Unterstützungen und „Polizei – kritischer Personalmangel“ mit 40.134 Unterschriften.

Die Ergebnisse im Überblick „GRATIS Verhütung“: 59.971 Unterstützungen

„Karfreitag-Feiertag für Alle“: 49.026 Unterstützungen

„Polizei – kritischer Personalmangel“: 40.134 Unterstützungen

„Transparenz im Parlament“: 38.837 Unterstützungen

„Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl“: 27.071 Unterstützungen Detailergebnisse sowie Präsentationsgrafiken für alle fünf Volksbegehren werden in Kürze auf der BMI-Homepage unter https://www.bmi.gv.at/Volksbegehren abrufbar sein.

Bei allen genannten Volksbegehren waren insgesamt 6.319.990 Personen stimmberechtigt. Die endgültigen Ergebnisse werden von der Bundeswahlbehörde nach möglichen Berichtigungen Mitte Juli bekannt gegebe