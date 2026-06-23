Gewitter im Anmarsch: Wetter-Karten zeigen, wo es am Dienstag kracht

Auch am Dienstag warnen mehrere Wetterdienste vor heftigen Wärmegewittern. Karten von Geosphere Austria und UWZ zeigen, wo es heute besonders ungemütlich wird.

Auch am Dienstag kann es in Österreich zu heftigen Wärmegewittern kommen.

Auch am Dienstag kann es in Österreich zu heftigen Wärmegewittern kommen.

Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad werden am Dienstag in Österreich erwartet. Doch wie so oft in den vergangenen Tagen bringt die Hitze auch Gewitter mit sich. „Es sind starke Regengüsse, stellenweise Sturmböen und lokal auch Hagel möglich“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Betroffen sind das Bergland sowie das Wald- und Mühlviertel. „Zum Abend hin können einzelne Gewitterzellen im Süden dann auch über die Beckenlagen ziehen“, prognostizieren die Fachleute.

©Geosphere Austria Eine Karte der Geosphere Austria zeigt, wo am Dienstag heftige Wärmegewitter drohen.

Kräftige Wärmegewitter im Anmarsch

Während die Gewitterneigung in Wien aus momentaner Sicht eher gering bleibt, sind sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark einige kräftige Wärmegewitter möglich. „Lediglich der Osten und Nordosten der Steiermark bleibt zunehmend wetterbegünstigt niederschlagsfrei“, so die Experten. In Kärnten bleibt es am ehesten in Teilen des Klagenfurter Beckens sowie im Mölltal trocken. Ähnlich sieht das auch David Kaufmann von Tauernwetter. Laut ihm entstehen am Dienstag „vor allem im Lavanttal, im Raum Villach und entlang des Gailtals Regenschauer und Gewitter.“ Diese können stellenweise kräftig ausfallen, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ist zu rechnen. Auch in Osttirol seien einzelne Gewitter möglich.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Unwettergefahr vom Salzkammergut bis nach Kärnten

Auch vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) wird am Dienstag eine erhöhte Gewitterbereitschaft angesagt. Betroffen ist davon vor allem das Gebiet zwischen dem Salzkammergut und Kärnten. In diesen Regionen können sich zum Teil schwere Gewitter ausbilden, welche von intensivem Regen, Hagelschauer und Sturmböen begleitet werden. Ein deutlich geringeres Risiko verzeichnen das Rheintal im Westen Österreichs und das östliche Flachland.