Tanken in Slowenien so billig wie seit März nicht mehr: Das sind die neuen Preise

Gute Nachrichten für österreichische Tanktouristen: Die Spritpreise in Slowenien fallen kräftig. Diesel wurde um mehr als elf Cent pro Liter günstiger, auch Benzin kostet in unserem Nachbarland deutlich weniger als zuletzt.

Für viele Österreicherinnen und Österreicher gehört der Tankstopp in Slowenien längst zur Urlaubs- oder Einkaufstour dazu. Kein Wunder: Benzin und Diesel sind südlich der Grenze oft deutlich günstiger als in Österreich, vor allem seit Beginn des Irankriegs haben die steigenden Ölpreise sich auch an den heimischen Zapfsäulen drastisch bemerkbar gemacht.

Darum ist Tanken in Slowenien billiger

Dass Benzin und Diesel an den Tankstellen in unserem Nachbarland oft deutlich billiger sind, liegt an einem staatlich regulierten Preissystem abseits der Autobahnen: Der Staat deckelt die Spritpreise und verhindert damit stärkere Preisschwankungen verhindert. Während Autofahrer in Österreich die Entwicklungen auf dem internationalen Ölmarkt also meist direkt an der Zapfsäule spüren, profitieren Konsumenten in Slowenien von staatlich festgelegten Höchstpreisen.

Wie oft gehst du tanken? Mehrmals die Woche Einmal die Woche Täglich Ein, bis zweimal im Monat Nie, ich habe kein Auto Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Spritpreise in Slowenien so günstig wie seit März nicht mehr

Jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag werden in Slowenien die Spritpreise angepasst. Diese Woche wartet eine besonders positive Überraschung auf Autofahrer: Die Preise bewegen sich auf einem so günstigen Niveau wie seit Ausbruch des Irankriegs im März nicht mehr. Im Vergleich zur Vorwoche kam es vor allem bei Diesel zu einer deutlichen Preissenkung, nämlich von 1,718 Euro auf 1,607 Euro pro Liter, was einer Reduktion von 11,1 Cent entspricht. Und auch Benzintanker dürfen sich über eine Preissenkung freuen, nämlich um 6,2 Cent von 1,592 Euro pro Liter in der Vorwoche auf 1,530 Euro.