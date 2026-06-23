Alarmstufe 2: Brand in Salzburger Sperrmüllhalle fordert 86 Florianis

Aus einem vermeintlichen Routineeinsatz wurde in der Nacht auf Montag ein stundenlanger Großeinsatz. Bei einem Abfallbetrieb im Salzburger Flachgau brach ein Brand in einer Sperrmüllhalle aus.

Was zunächst wie ein Routineeinsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage aussah, entwickelte sich in der Nacht auf Montag zu einem Großeinsatz. Bei einem Abfallbetrieb in Siggerwiesen-Aupoint (Gemeinde Bergheim, Salzburg-Umgebung) stand eine Sperrmüllhalle in Flammen.

Alarmstufe 2 ausgelöst

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bergheim informiert, wurde sie zunächst wegen einer Brandmeldeanlage alarmiert. Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte jedoch die Information, dass es bereits zu einer Rauchentwicklung im Betrieb gekommen sei. Vor Ort bestätigte sich die Lage: In der Sperrmüllhalle war ein großer Brand ausgebrochen. „Umgehend wurde die Alarmstufe 2 (Ortsalarm) alarmiert“, schildern die Florianis. Neben Kräften der Feuerwehr Bergheim wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Anthering sowie die Berufsfeuerwehr Salzburg zur Unterstützung angefordert. Insgesamt standen 86 Einsatzkräfte mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Bergheim In einer Sperrmüllhalle in Salzburg-Umgebung kam es am Montag zu einem größeren Brand.

Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Die Feuerwehr startete einen umfassenden Löschangriff und sicherte gleichzeitig die betroffene Halle. Nachdem die massive Rauch- und Brandentwicklung unter Kontrolle gebracht werden konnte, räumten die Einsatzkräfte das Brandgut aus der Halle, um letzte Glutnester abzulöschen. Erst nach umfangreichen Nachkontrollen wurde schließlich „Brand aus“ gegeben. Keine ruhige Nacht für die Florianis: Der Einsatz begann am 22. Juni gegen 23 Uhr und endete erst gegen 4.30 Uhr am nächsten Tag in der Früh. Wie es zu dem Brand in der Sperrmüllhalle kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.