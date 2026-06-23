Schlangenplage auf Mallorca: Jetzt schwimmen sie sogar im Meer

Wer diesen Sommer auf Mallorca Urlaub macht, könnte einem ungewöhnlichen Badegast begegnen. Eine invasive Schlangenart breitet sich auf den Balearen aus und wird mittlerweile sogar regelmäßig im Meer gesichtet.

Mallorca gilt für viele Österreicherinnen und Österreicher als Traumziel mit türkisblauem Wasser und traumhaften Stränden. Doch auf den Balearen sorgt derzeit ein invasiver Jäger für Gesprächsstoff: Immer mehr Schlangen werden laut der „Mallorca Zeitung“ auf Mallorca, Ibiza und Formentera gesichtet. Videos von Reptilien am Strand oder sogar im Meer verbreiten sich in sozialen Netzwerken rasant.

Für Menschen ungefährlich

Besonders die sogenannte Hufeisennatter (Hemorrhois hippocrepis) breitet sich auf den Baleareninseln seit Jahren aus. Die Tiere können eine Länge von bis zu zwei Metern erreichen und werden mittlerweile immer häufiger entdeckt. Für Urlauber gibt es jedoch eine beruhigende Nachricht: Die Schlangen sind nicht giftig und gelten für Menschen als weitgehend ungefährlich.

Schlangen werden zum Problem für die Natur

Doch für die heimische Tierwelt werden die Nattern zunehmend zur Gefahr. Besonders betroffen sind Eidechsen, die zu ihrer bevorzugten Beute zählen. Auf mehreren kleinen Inseln rund um Ibiza sollen lokale Eidechsenpopulationen laut Angaben der balearischen Behörden bereits vollständig verschwunden sein. Naturschützer warnen zudem, dass weitere seltene Arten auf Mallorca durch die Ausbreitung der Schlangen gefährdet werden könnten.

Schlangen werden sogar im Meer gesichtet

Für Aufsehen sorgt vor allem ein Verhalten der Hufeisennatter, das selbst Forscher überrascht. Die eigentlich an Land lebenden Schlangen wurden mehrfach dabei beobachtet, wie sie zwischen Inseln durch das Meer schwimmen. Wissenschaftler konnten dieses Verhalten dokumentieren und gehen davon aus, dass sich die Tiere dadurch mittlerweile eigenständig in neue Gebiete ausbreiten. Immer wieder tauchen deshalb Videos von Schlangen auf, die nahe der Küste oder sogar zwischen Badegästen unterwegs sind. Experten betonen allerdings, dass Begegnungen mit den Tieren beim Schwimmen weiterhin selten bleiben.

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So kamen die Schlangen auf die Inseln

Nach Einschätzung von Experten gelangten die ersten Hufeisennattern vor rund 20 Jahren unbemerkt auf die Balearen. Als wahrscheinlichste Ursache gelten importierte Olivenbäume vom spanischen Festland, in denen sich die Tiere versteckt hatten. Seither hat sich die Population explosionsartig entwickelt. Während die Schlangen anfangs nur in wenigen Gebieten vorkamen, haben sie mittlerweile große Teile der Inseln besiedelt.

Tausende Schlangen gefangen

Die Behörden versuchen seit Jahren, der Ausbreitung der Nattern gegenzusteuern. Auf Ibiza, Formentera und Mallorca werden jedes Jahr hunderte bis tausende Fallen aufgestellt. Dadurch konnten bereits zehntausende Tiere eingefangen werden. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Bekämpfung schwierig. Die Schlangen sind anpassungsfähig, verstecken sich geschickt und können lange Zeit ohne Nahrung auskommen.

Was Urlauber tun sollten

Wer auf Mallorca oder Ibiza eine Hufeisennatter entdeckt, sollte Abstand halten und das Tier nicht bedrängen. Zwar sind die Schlangen nicht giftig, sie können sich jedoch verteidigen, wenn sie sich bedroht fühlen. Experten empfehlen, Sichtungen den zuständigen Behörden oder Rettungsteams zu melden.