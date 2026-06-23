Großglockner-Tragödie: Nun liegt das schriftliche Urteil vor

Der Tod einer 33-jährigen Bergsteigerin am Großglockner erschütterte Anfang 2025 ganz Österreich. Nun wurde das schriftliche Urteil gegen ihren Lebensgefährten zugestellt – rechtskräftig ist die Entscheidung aber noch nicht.

Im Fall der Großglockner-Tragödie, die im Jänner 2025 eine 33-jährige Bergsteigerin das Leben kostete, liegt nun die schriftliche Ausfertigung des Urteils vor. Der Freund der Frau (37) war bereits im Februar am Landesgericht Innsbruck wegen grob fahrlässiger Tötung in erster Instanz schuldig gesprochen worden.

Urteil nicht rechtskräftig

Das Verfahren hatte weit über Österreich hinaus Aufmerksamkeit erregt. Der Angeklagte erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten bei einer dreijährigen Probezeit sowie eine Geldstrafe von 9.600 Euro. Dass das schriftliche Urteil so lange auf sich warten ließ, ist der Größe des Falls geschuldet. Rechtskräftig ist die Entscheidung allerdings immer noch nicht. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten bereits nach der Urteilsverkündung angekündigt, Rechtsmittel einzulegen.

Verlängerung beantragt

Nachdem das umfangreiche schriftliche Urteil nun zugestellt wurde, läuft eine vierwöchige Frist für Berufungen. Der Verteidiger hat nach ORF-Bericht wegen des Umfangs der Unterlagen bereits eine Verlängerung beantragt. Über den Antrag muss das Landesgericht noch entscheiden. Sollte Berufung eingelegt werden, wird sich anschließend das Oberlandesgericht Innsbruck mit dem Fall befassen. Mit einer Verhandlung in zweiter Instanz wird voraussichtlich im Herbst gerechnet.

Die Großglockner-Tragödie im Überblick

Ein Salzburger Alpinist und seine Freundin brachen am 18. Jänner 2025 zu einer Bergtour auf. Der Aufstieg gestaltete sich langwierig, was der 33-Jährigen schließlich zum Verhängnis wurde: Rund 50 Meter unter dem Gipfel geriet das Paar in Bergnot, die Frau konnte vor Erschöpfung nicht mehr weitergehen. Um Hilfe zu holen, ließ ihr Partner sie allein zurück. Eine verheerende Entscheidung, wie sich später herausstellte, denn sie überlebte den eisigen Föhnsturm nicht und erfror in der bitterkalten Nacht. Als Stunden später endlich Hilfe eintraf, konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Ihr Partner geriet nach dem tragischen Vorfall ins Visier der Justiz, die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen grob fahrlässiger Tötung. Über seinen Verteidiger ließ der Mann den Medien ausrichten, dass ihm der Tod seiner Partnerin unendlich leid tue und dass er sich zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung nicht geständig zeigen werde. Im Feber 2026 wurde der Angeklagte schließlich von Richter Norbert Hofer, selbst ein passionierter Bergsteiger, schuldig gesprochen und zu fünf Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt.