Viele Österreicher würden mehr spenden – wenn sie wüssten wie

Mehr als drei Viertel der Österreicher haben bereits Sachspenden abgegeben. Trotzdem sehen Experten großes ungenutztes Potenzial – denn viele wissen nicht, was tatsächlich gebraucht wird.

Österreicher spenden gerne Kleidung und Schuhe, doch viele wissen nicht, welche Sachspenden tatsächlich benötigt werden.

Österreicher spenden gerne Kleidung und Schuhe, doch viele wissen nicht, welche Sachspenden tatsächlich benötigt werden.

Kleidung, Schuhe oder Haushaltsgegenstände: Sachspenden sind in Österreich weit verbreitet. Laut einer aktuellen Umfrage des Digital-Research-Instituts Marketagent im Auftrag von in-kind haben bereits mehr als drei Viertel der Bevölkerung gebrauchte Gegenstände an gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Trotzdem bleibt viel Potenzial ungenutzt.

Viele wissen nicht, was gebraucht wird

Die größte Hürde ist laut der Studie nicht mangelnde Hilfsbereitschaft, sondern Unwissenheit. Viele Menschen wissen nicht, welche Gegenstände aktuell benötigt werden, wo sie diese abgeben können oder ob ihre Spende tatsächlich bei Bedürftigen ankommt. Jeder Vierte zweifelt sogar daran, dass die gespendeten Sachen am Ende dort landen, wo sie gebraucht werden. Und noch ein Problem kommt dazu: „Weitere 10,4 Prozent wissen nicht, ob ihre Sachspende überhaupt gewünscht wird“, so Marketagent.

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Kleidung wird am häufigsten gespendet

Wer Sachspenden leistet, gibt am häufigsten Kleidung weiter. Dahinter folgen Textilien und Schuhe. „Die Motive sind dabei klar: Für 67,9 Prozent steht der Wunsch im Vordergrund, anderen zu helfen und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Gleichzeitig geben 54 Prozent an, gebrauchsfähige Gegenstände nicht wegwerfen zu wollen“, schildert Marketagent.

Transparenz als wichtiger Faktor

Die Befragten wünschen sich vor allem eines: mehr Transparenz. Viele würden eher spenden, wenn nachvollziehbar wäre, wer von der Spende profitiert und wofür diese verwendet wird. „Für 24,5 Prozent erhöht die Möglichkeit, konkrete Bedarfe einzusehen, die Bereitschaft zur Weitergabe gebrauchter Gegenstände“, erläutert Marketagent. Außerdem würden 36,7 Prozent der Befragten eher spenden, wenn sie wissen, dass ihre Sachspende tatsächlich gebraucht wird.

Geldsorgen bremsen Spendierfreudigkeit

Neben Informationsdefiziten spielen auch finanzielle Gründe eine Rolle. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, sich Spenden derzeit nur eingeschränkt leisten zu können. Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent, resümiert: