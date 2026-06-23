ÖBB-Vorstand zieht sich nach fast 30 Jahren im Unternehmen zurück

Bei den ÖBB steht ein personeller Wechsel bevor: Klaus Garstenauer beendet mit Jahresende seine Tätigkeit als Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG. Seine Stelle soll nicht neu besetzt werden.

Die ÖBB müssen sich Ende des Jahres von einem ihrer langjährigsten Spitzenmanager verabschieden. Klaus Garstenauer wird seine Funktion als Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG mit 31. Dezember 2026 beenden. Nach Angaben des Unternehmens erfolgt der Schritt auf eigenen Wunsch. Garstenauer soll künftig eine internationale Aufgabe außerhalb des ÖBB-Konzerns übernehmen.

Fast 30 Jahre bei der ÖBB

Garstenauer trat bereits 1997 in das Unternehmen ein. Mehr als 17 Jahre lang war er in Führungsfunktionen bei der ÖBB-Personenverkehr AG tätig, zuletzt sieben Jahre als Vorstandsmitglied. In seine Amtszeit fallen zahlreiche Modernisierungsprojekte, darunter die Erneuerung und Erweiterung der Zugflotte. „Unter seiner Führung wurden wesentliche Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht, darunter das umfangreichste Fahrzeugbeschaffungsprogramm der Unternehmensgeschichte“, schildern die ÖBB.

Keine Nachbesetzung

Nach dem Ausscheiden Garstenauers wird die Unternehmensführung aus Sabine Stock und Othmar Frühauf bestehen. Eine Nachbesetzung des frei werdenden Vorstandspostens ist laut ÖBB nicht vorgesehen. Manuela Waldner, ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende, erklärt: „Wir verlieren mit Klaus Garstenauer einen der profundesten Kenner des Systems Bahn mit unglaublich großem Eisenbahnerherz. Ich möchte ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine verlässliche Führung in herausfordernden Zeiten danken.“