Wer am Freitag durch den McDrive fährt, bekommt nicht nur Burger und Pommes. In mehr als 100 Restaurants werden Windschutzscheiben gegen eine freiwillige Spende geputzt – für Familien mit kranken Kindern.

Am 26. Juni findet der McDonald's Car Wash Day statt. 100 Filialen in ganz Österreich nehmen teil.

Am 26. Juni findet der McDonald's Car Wash Day statt. 100 Filialen in ganz Österreich nehmen teil.

Am Freitag, 26. Juni, verwandeln sich zahlreiche McDrive-Spuren in Österreich in kleine Charity-Waschstraßen. Mitarbeiter und freiwillige Helfer reinigen die Windschutzscheiben der Gäste und sammeln dabei Spenden für Familien mit schwer kranken oder verletzten Kindern. Die Aktion läuft österreichweit in mehr als 100 teilnehmenden Restaurants.

Spenden für Familien in schwierigen Situationen

Der gesamte Erlös kommt dem Verein Ronald McDonald Haus (ehemals Ronald McDonald Kinderhilfe) zugute. Die Organisation betreibt Unterkünfte in der Nähe von Krankenhäusern, damit Familien während langer Behandlungen bei ihren Kindern bleiben können. Jährlich nutzen laut McDonald’s rund 1.700 Familien dieses Angebot.

©McDonald’s Österreich Mit dem McDonald’s-Car-Wash-Day wird Familien in schwierigen Situationen geholfen.

So kannst du mitmachen

Wer die Aktion unterstützen möchte, muss lediglich am Freitag einen teilnehmenden McDrive besuchen. Gegen eine freiwillige Spende wird die Windschutzscheibe gereinigt.Wer keine Scheibenwäsche benötigt, kann ebenfalls helfen: Gegen eine Spende werden Mikrofasertücher ausgegeben.

2025 wurden 90.000 Euro gesammelt

Der Car Wash Day findet bereits seit Jahren statt. Bei der Aktion wurden im Vorjahr österreichweit rund 90.000 Euro an Spenden gesammelt.Ob dieser Betrag heuer übertroffen werden kann, wird sich am Freitag zeigen. Eva Lechner, Head of Marketing und Communications bei Ronald McDonald Haus Österreich, dankt schon vorab allen, die mitmachen, und erklärt: „Jahr für Jahr zeigt der Car Wash Day, wie viel bewegt werden kann, wenn alle zusammenhelfen.“