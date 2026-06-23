Hitzeschock in Lignano: 19 junge Österreicher brauchen Hilfe am 1. Urlaubstag

Sonne, Strand und Meer wurden für 19 österreichische Jugendliche in Lignano Sabbiadoro zur Belastungsprobe. Gleich am ersten Urlaubstag rückten Rettungskräfte wegen mehrerer Hitzenotfälle aus.

Für 19 österreichische Jugendliche endete der erste Urlaubstag im beliebten Badeort Lignano Sabbiadoro in Norditalien mit einem Rettungseinsatz. Wie das italienische Nachrichtenportal „Messagero Veneto“ berichtet, mussten die 15- und 16-Jährigen am Montagnachmittag (22. Juni) medizinisch versorgt werden, nachdem mehrere von ihnen Beschwerden aufgrund der sengenden Hitze entwickelt hatten.

Kein ausreichender Hitzeschutz?

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr. Die Jugendlichen waren erst kurz zuvor zum Campen an die Adria gereist. Nach ihrer Ankunft verbrachten sie den Tag wie viele Urlauber am Strand. Dabei dürften sie sich jedoch nicht ausreichend vor der Hitze geschützt haben: Laut „Messagero Veneto“ dürften starke Sonneneinstrahlung ohne ausreichenden Sonnenschutz und eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme zu den gesundheitlichen Problemen der Teenager geführt haben.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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13 Jugendliche hatten Hitzschlagsymptome

Mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Notarztteam rückten aus. Als die Helfer eintrafen, zeigten noch 13 Jugendliche Hitzschlagsymptome. Neun von ihnen wurden zur weiteren Betreuung und Flüssigkeitsversorgung in die örtliche Erste-Hilfe-Station gebracht. Dort stellten die Ärzte unter anderem erhöhte Körpertemperaturen fest. Bei sechs weiteren Jugendlichen hatten sich die Beschwerden bereits wieder gebessert. Sie konnten nach der Untersuchung in ihre Unterkunft zurückkehren. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Betroffenen wurden zunächst keine weiteren Details bekannt.