Ansturm auf WM-Übertragungen im Kino: Cineplexx erweitert Angebot

Der WM-Hype erreicht die Kinos: Nach mehr als 6.000 verkauften Tickets erweitert Cineplexx sein Public-Viewing-Angebot. Auch zusätzliche Säle und neue Standorte kommen dazu.

Die Fußball-WM sorgt derzeit nicht nur vor den heimischen Fernsehern für Begeisterung. Auch Österreichs Kinos erleben einen regelrechten Ansturm. Nach eigenen Angaben hat Cineplexx bereits mehr als 6.000 Tickets für die Live-Übertragungen der WM verkauft und reagiert nun mit einer Ausweitung des Angebots. Besonders groß war das Interesse am Österreich-Spiel gegen Argentinien. Laut Cineplexx mussten dafür zusätzliche Kinosäle geöffnet werden. Rund 1.000 weitere Plätze wurden kurzfristig geschaffen.

Public Viewing jetzt in allen Bundesländern

Der große Andrang hat Cineplexx nun dazu veranlasst, das Angebot für die entscheidende Turnierphase deutlich auszubauen. Künftig werden die Halbfinalspiele und das Finale nicht nur in den bisherigen WM-Standorten in Wien, Graz, Linz und Salzburg gezeigt. Neu dazu kommen acht weitere Kinos in ganz Österreich. Der Ticketverkauf für die neuen Standorte startet in Kürze.

Diese Kinos sind neu dabei: Sowohl Halbfinale 1 und Halbfinale 2 als auch das große Finale werden zusätzlich zu den „WM-Stammhäusern“ Cineplexx Donau Zentrum, Village Cinema Wien Mitte, Annenhof Kino Graz, Cineplexx Linz und Cineplexx Salzburg um insgesamt acht weitere Standorte ergänzt. Zusätzlich gehen das Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Wr. Neustadt, Cineplexx Mattersburg, Cineplexx Villach, Cineplexx Wörgl, Cineplexx Innsbruck, Cineplexx Lauterach und Cineplexx Hohenems an den Start.

Diese Spiele sollen im Cineplexx-Kinos gezeigt werden

Auf dem Programm stehen unter anderem:

23. Juni, 19 Uhr: Portugal gegen Usbekistan

Portugal gegen Usbekistan 24. Juni, 21 Uhr: Bosnien-Herzegowina gegen Katar

Bosnien-Herzegowina gegen Katar 26. Juni, 21 Uhr: Norwegen gegen Frankreich

Norwegen gegen Frankreich 28. Juni, 4 Uhr: Algerien gegen Österreich (Übertragung noch in Prüfung)

Algerien gegen Österreich (Übertragung noch in Prüfung) 14. Juli, 21 Uhr: Halbfinale 1

Halbfinale 1 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinale 2

Halbfinale 2 19. Juli, 21 Uhr: Finale

Ob auch das nächtliche Österreich-Spiel gegen Algerien um 4 Uhr früh gezeigt wird, wird laut Cineplexx derzeit geprüft. Für die Live-Übertragungen kündigt der Kinobetreiber zudem Sicherheitspersonal vor Ort an, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.