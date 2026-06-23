Tirol: Deutsche Schulklasse geriet wegen Unwetter in Bergnot

Am 22. Juni machte eine deutsche Schulklasse in Jerzens (Bezirk Imst, Tirol) eine Tour ins Riegetal im Bereich Geigenkamm. Mit von der Partie waren neben drei Lehrkräften 15 Schülerinnen und Schülern im Alter von 17 bis 19 Jahren. Doch der Ausflug verlief nicht wie geplant: „Aufgrund eines plötzlich aufziehenden Gewitters konnte die Gruppe ihre Tour entlang eines rot markierten alpinen Wanderweges nicht mehr fortsetzen“, schildert die Polizei.

Notruf wegen unklarer Situation

Sie suchten in einer Stützpunkthütte der Bergrettung Jerzens Zuflucht und warteten dort das Unwetter ab. Doch es war schwer abzuschätzen, ob weitere Gewitter folgen würden und der schlechte Mobilfunkempfang trug ebenfalls dazu bei, dass sich die Lehrer schließlich dazu entschieden, einen Notruf abzusetzen. „Die Gruppe wurde in der Folge mit dem Polizeihubschrauber unter Mitwirkung der Bergrettung Jerzens unverletzt geborgen“, so die Polizei abschließend.