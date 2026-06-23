Erste Schulen ziehen Konsequenzen und bieten „Hitzefrei“ an

Die hohen Temperaturen machen derzeit auch vor Schulgebäuden nicht Halt. Während draußen die Hitze bereits belastend ist, werden manche Klassenzimmer zu regelrechten Hitzefallen. Besonders in Wien berichten Lehrkräfte von schwierigen Bedingungen für Schüler und Lehrer.

Hunderte Beschwerden wegen heißer Klassenräume

Wie der ORF berichtet, hat die Personalvertretung der Wiener Pflichtschullehrer seit Beginn der Woche mehr als 350 Meldungen zu hohen Temperaturen aus Schulen erhalten. Dabei seien teilweise Werte von bis zu 39 Grad in Klassenräumen gemessen worden. Personalvertreterin Melanie Rössler erklärte gegenüber Radio Wien, dass ein normaler Unterricht bei solchen Bedingungen kaum mehr möglich sei. Besonders kritisch sei, dass sich viele Räume bereits am Vormittag stark aufheizen. Wenn dann rund 30 Kinder gemeinsam in einem Zimmer sitzen, steige die Belastung zusätzlich. Betroffen seien laut Lehrervertretung sowohl Schulen in innerstädtischen Lagen als auch einzelne Standorte in den Außenbezirken.

Fehlende Beschattung verschärft die Lage

Ein großes Thema ist laut des Medienberichts der fehlende Sonnenschutz an vielen Schulen. Nicht überall gebe es ausreichende Möglichkeiten, Klassenzimmer vor direkter Einstrahlung zu schützen. Auch das Abkühlen über Nacht sei oft schwierig, weil viele Gebäude keine optimale Lüftung zulassen. Für Diskussion sorgte außerdem ein Fall aus einer Wiener Mittelschule im Alsergrund: Eine Lehrerin berichtete dem ORF, dass Vorhänge im Schulgebäude ohne vorherige Information entfernt worden seien. Dadurch sei der Schutz vor Sonne zusätzlich eingeschränkt worden.

Erste Schulen reagieren mit früherem Unterrichtsende

Ein allgemeines gesetzliches „Hitzefrei“ gibt es in Österreich nicht. Schulen müssen daher weiterhin eine Betreuung während der Unterrichtszeit sicherstellen. Trotzdem setzen einzelne Standorte bereits eigene Maßnahmen um. Eine Schule im Burgenland habe laut „Heute“-Informationen den Stundenplan wegen der hohen Temperaturen angepasst. Auch in Wien gibt es erste Reaktionen: Das Gymnasium Kundmanngasse ermöglicht Schülerinnen und Schülern an einzelnen Tagen, bereits zu Mittag nach Hause zu gehen, allerdings nur mit Zustimmung der Eltern. Die Direktorin informierte die Eltern darüber, dass sich die Klassenräume stark aufheizen würden und die vorhandenen Beschattungen die Hitze kaum abhalten könnten. Für jene Kinder, die in der Schule bleiben, soll ein angepasstes Programm stattfinden. Unterrichtsinhalte sollen dabei möglichst ohne zusätzlichen Leistungsdruck vermittelt werden.

Ministerium empfiehlt flexible Lösungen

Das Bildungsministerium setzt derzeit auf verschiedene Maßnahmen, um die Situation an den Schulen zu verbessern. Dazu zählen etwa Unterricht in kühleren Räumen, mehr Trinkmöglichkeiten, angepasste Pausen oder der Verzicht auf körperlich anstrengende Aktivitäten. Auch Lüften spielt eine wichtige Rolle: Schulen sollen nach Möglichkeit bereits vor Unterrichtsbeginn für Abkühlung sorgen und während des Tages regelmäßig stoßlüften.

Forderung nach langfristigen Investitionen

Die Lehrervertretung fordert jedoch nicht nur kurzfristige Lösungen. Es brauche langfristige Konzepte, weil starke Hitzeperioden künftig häufiger auftreten könnten. Im Fokus stehen dabei bessere Sonnenschutzsysteme, moderne Lüftungskonzepte und bauliche Verbesserungen. Das Bildungsministerium arbeitet gemeinsam mit der Bundesimmobiliengesellschaft und den zuständigen Stellen an Maßnahmen gegen überhitzte Schulgebäude. Für viele Lehrer bleibt die aktuelle Situation jedenfalls eine Belastungsprobe: Bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke wird der Unterricht zunehmend zur Herausforderung.