10-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

In Fügen im Tiroler Zillertal ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 10-jährigen Radfahrer gekommen. Das Kind wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Am 23. Juni 2026 gegen 7.15 Uhr hat sich in Fügen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Dabei kam es im Bereich einer Kreuzung zu einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Fahrrad. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 10-jähriger Bub mit seinem Fahrrad im Bereich der Kreuzung Hochfügenerstraße und einer unbenannten Gemeindestraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Der Wagen wurde von einem 74-jährigen Lenker gesteuert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Kind verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 10-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung medizinisch betreut. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor. Sowohl am beteiligten Wagen als auch am Fahrrad entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.