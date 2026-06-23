Tragisch: Junger Bergsteiger (21) stürzt in den Tod

Ein 21-jähriger Tscheche ist am Dienstagnachmittag, dem 23. Juni beim Abstieg vom Großen Wiesbachhorn in Salzburg tödlich verunglückt. Der Mann stürzte dabei über 100 Meter ab, sein Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Unteren Fochezkopfes auf rund 3.033 Metern Seehöhe. Der junge Bergsteiger war gemeinsam mit einem Begleiter vom Großen Wiesbachhorn (3.564 m) unterwegs, als es, vermutlich bei der Querung eines Schneefeldes, zu dem folgenschweren Absturz kam. Wie Einsatzleiter Martin Voglreiter von der Bergrettung Kaprun berichtete, wurde die Bergrettung Kaprun kurz vor 17 Uhr alarmiert. Insgesamt standen 13 Bergretterinnen und Bergretter im Einsatz.

©Bergrettung Kaprun | Hier ereignete sich der tragische Vorfall.

Wetterlage erschwerte Einsatz

„Zuerst hagelte es stark und es war aufgrund der kritischen Wetterlage unklar, ob uns ein Hubschrauberteam unterstützen konnte“, so Voglreiter. Die schwierigen Bedingungen erschwerten die Rettungsarbeiten erheblich. Der Verunglückte konnte schließlich vom Hubschrauberteam der Polizei geborgen werden. Sein Begleiter stieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus ab und setzte dort die Rettungskette in Gang. Anschließend wurde er vom Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6 ins Tal geflogen. Der Einsatz konnte gegen 19.30 Uhr beendet werden.