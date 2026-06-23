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Bild auf 5min.at zeigt einen Bahnhof.
Bombendrohung am Bahnhof Dornbirn sorgt für Sperre und Verkehrsstopp.
Dornbirn
23/06/2026
Evakuierung

Bombendrohung löst Großeinsatz bei Vorarlberger Bahnhof aus

Am Dienstagabend hat eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Dornbirn einen Großeinsatz ausgelöst. Bus- und Zugverkehr wurden vorübergehend eingestellt, das Gelände großräumig abgesperrt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Am 23.06.2026 gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Dornbirn eine Bombendrohung für den Bahnhof Dornbirn ein. In der Folge reagierten die Einsatzkräfte umgehend und setzten Sicherheitsmaßnahmen in Gang. Der Bus- und Zugverkehr wurde sofort eingestellt, der gesamte Bahnhofsbereich abgesperrt und geräumt. Zahlreiche Fahrgäste und Passanten mussten den Bereich verlassen, während die Einsatzkräfte die Lage überprüften.

Bus- und Zugverkehr wieder freigegeben

Gegen 19.50 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Bus- und Zugverkehr wurde wieder freigegeben, ebenso wurde die Räumung des Bahnhofsgeländes aufgehoben. Die Ermittlungen zu der Bombendrohung sind weiterhin im Gange.

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