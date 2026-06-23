Bombendrohung löst Großeinsatz bei Vorarlberger Bahnhof aus

Am Dienstagabend hat eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Dornbirn einen Großeinsatz ausgelöst. Bus- und Zugverkehr wurden vorübergehend eingestellt, das Gelände großräumig abgesperrt.

Am 23.06.2026 gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Dornbirn eine Bombendrohung für den Bahnhof Dornbirn ein. In der Folge reagierten die Einsatzkräfte umgehend und setzten Sicherheitsmaßnahmen in Gang. Der Bus- und Zugverkehr wurde sofort eingestellt, der gesamte Bahnhofsbereich abgesperrt und geräumt. Zahlreiche Fahrgäste und Passanten mussten den Bereich verlassen, während die Einsatzkräfte die Lage überprüften.

Bus- und Zugverkehr wieder freigegeben

Gegen 19.50 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Bus- und Zugverkehr wurde wieder freigegeben, ebenso wurde die Räumung des Bahnhofsgeländes aufgehoben. Die Ermittlungen zu der Bombendrohung sind weiterhin im Gange.