Totes Schaf auf Alm entdeckt: Bär nahe Fundort gesichtet

Auf einer Alm bei Nauders (Bezirk Landeck) in Tirol wurde ein totes Schaf entdeckt. Nach ersten Untersuchungen besteht der Verdacht, dass ein Bär für den Riss verantwortlich sein könnte.

Auf einer Alm im Gemeindegebiet von Nauders (Bezirk Landeck) wurde am Montag ein totes Schaf gefunden. Nach einer amtstierärztlichen Begutachtung besteht der Verdacht auf eine Beteiligung eines Bären. Zur weiteren Abklärung wurden Tupferproben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt. Die Ergebnisse sollen klären, ob tatsächlich ein Bär für den Vorfall verantwortlich ist. Bereits am Sonntag war zudem unweit des Fundortes ein Bär gesichtet worden. Weitere Hinweise zu möglichen Sichtungen werden derzeit geprüft.

Sichtungen sollen möglichst rasch gemeldet werden

Das Land Tirol betont, dass aktuell grundsätzlich keine erhöhte Gefahr durch Bären bestehe. Die bisher eingelangten Meldungen und Nachweise hätten keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder Siedlungsgebieten nähert. Die Behörden bitten die Bevölkerung weiterhin, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch zu melden. Besonders hilfreich für die Einschätzung seien Fotos oder anderes Bildmaterial. Informationen zum richtigen Verhalten bei einer Begegnung mit einem Bären sowie weitere Hinweise stellt das Land Tirol zur Verfügung.