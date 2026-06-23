Sie rettete ihr Kind vor dem Crash: Mutter bei Unfall verletzt

Eine Mutter bewahrte ihr Kleinkind am Inn-Radweg in Imsterberg in Tirol vor einem Zusammenstoß mit einem stürzenden Rennradfahrer. Dabei wurde die Frau verletzt, der Radfahrer fuhr weiter.

Die Mutter stellte sich vor ihr Kind und wird selbst verletzt. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Die Mutter stellte sich vor ihr Kind und wird selbst verletzt. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Zu einem Zwischenfall am Inn-Radweg in Imsterberg kam es am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr. Ein bislang unbekannter Rennradfahrer war in Fahrtrichtung Imst unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache selbstverschuldet zu Sturz kam. Der Radfahrer rutschte anschließend in Richtung einer Joggerin und ihres Kleinkindes, das auf einem Fahrrad unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern, stellte sich die Mutter schützend vor ihr Kind. Dabei kam es zum Kontakt mit dem stürzenden Rennradfahrer. Die Frau erlitt dadurch eine leichte Verletzung. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Hinweise gesucht

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und rund 165 Zentimeter groß beschrieben. Er trug einen dunklen Radhelm sowie ein schwarz-rotes Radtrikot. Zeugen des Unfalls oder der Rennradfahrer selbst werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Imst unter der Telefonnummer 059133/7100 zu melden.