Sonne und Hitze: Bis zu 35 Grad in Österreich am Mittwoch

Zur Wochenmitte sorgt hoher Luftdruck in Österreich für überwiegend sonniges und trockenes Wetter. „Hoher Luftdruck sorgt zur Wochenmitte für überwiegend sonniges und trockenes Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nur im Westen und Süden bilden sich über den Alpengipfeln einzelne Quellwolken. Vor allem südlich des Alpenhauptkammes sind von Osttirol ostwärts bis zum Abend einzelne Regenschauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 12 und 22 Grad, am Nachmittag werden 27 bis 35 Grad erreicht.