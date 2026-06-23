Schock: 61-Jähriger soll Autofahrer mit Messer bedroht haben

In Dornbirn (Vorarlberg) ist es am Dienstagnachmittag zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Ein 61-jähriger Mann soll einen 20-jährigen Autofahrer attackiert haben. Nun werden Zeugen gesucht.

Am Dienstag gegen 15 Uhr stellte ein 20-jähriger seinen Wagen im Bereich des Halte- und Parkverbots auf Höhe der Schillerstraße 2 in Dornbirn ab. Kurz darauf kam es zu einer gefährlichen Situation. Ein 61-jähriger Mann zog laut Polizei in unmittelbarer Nähe ein Messer und bedrohte den Autofahrer damit. Eine Gruppe von etwa fünf bis sechs Personen wurde Zeuge des Vorfalls und forderte den Mann auf, das Messer wegzulegen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Personengruppe jedoch vom Ort des Geschehens.

Hinweise gesucht

Der Beschuldigte konnte im weiteren Verlauf von Einsatzkräften festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Nach der Vernehmung wurde der Mann wieder entlassen, er wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizeiinspektion Dornbirn ersucht insbesondere die bislang unbekannte Gruppe von fünf bis sechs Zeugen, sich zu melden und Angaben zum Vorfall zu machen.