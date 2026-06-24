Brau Union räumt ab: Vier Goldmedaillen für österreichische Brauereien

Die Brau Union Österreich wurde bei einem internationalen Bier-Wettbewerb mehrfach ausgezeichnet. Besonders Brauereien aus Villach, Göss, Fohrenburg und Wieselburg holten Gold in verschiedenen Kategorien.

Die Brau Union Österreich betreibt insgesamt 12 Braustätten im ganzen Land und produziert mehr als hundert verschiedene Biersorten. Dass die Braumeister an den einzelnen Standorten ihr Handwerk beherrschen, zeigt sich aktuell in einer ganzen Reihe an internationalen Auszeichnungen. Von hellem Blonde über naturtrübes Zwickl bis hin zu dunklem Schwarzbier überzeugten unterschiedliche Bierstile in mehreren Kategorien. Die Bewertung reichte dabei von Geschmack und Aroma bis hin zu Mundgefühl und Stiltreue.

Internationale Jury bewertet Bierqualität

Im Rahmen eines zweitägigen Wettbewerbs wurde ein internationales, zertifiziertes Jurorenteam eingesetzt. Die Biere wurden in mehreren Runden und nach Kategorien bewertet. Der Bewerb findet seit mehr als 20 Jahren statt und gilt mittlerweile als feste Größe in der europäischen Brau-Szene. Die Preisverleihung erfolgte Mitte Juni in Wien.

Vier Goldmedaillen für österreichische Brauereien

Gleich vier erste Plätze gingen an Standorte der Brau Union: Fohrenburg, Göss, Villach und Wieselburg. In der Kategorie „Export- und Festbiere“ überzeugte das Fohrenburger Jubiläum aus Vorarlberg. Das Spezialbier punktete mit würzig-frischem Charakter und wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet.

©pirart.at | Mit großer Freude nahmen Vertreter der Brauerei Göss die Auszeichnung entgegen.

Zwickl, Ale und Schwarzbier überzeugen die Jury

Aus der Brauerei Göss stammt mit dem Gösser Stifts-Zwickl hell das beste Zwicklbier im Bewerb. Die naturtrübe Spezialität überzeugte mit weichem Geschmack und feiner Malzkomposition. Die neu eröffnete Villacher Stadtbrauerei holte mit dem Villacher Special Blonde Gold in der Kategorie „Europäische Ales“. Das Bier wurde für seine fruchtigen Noten und den vollmundigen Körper ausgezeichnet. Am anderen Ende der Geschmacksskala setzte sich das Wieselburger Schwarzbier durch. Mit Röstaromen und Noten von Kaffee und Bitterschokolade gewann es in der Kategorie „Lagerbiere Dunkel“.

Weitere Platzierungen für Reininghaus und Linz

Auch weitere Brauereien konnten sich über Spitzenplätze freuen. Das Reininghaus Jahrgangspils erreichte Platz drei in der Kategorie Pils, ebenso wie das Linzer Edelstahl in der Kategorie „Wiener Lager“. Für Vorstandsvorsitzenden Hans Böhm ist der Erfolg vor allem eine Bestätigung der täglichen Arbeit in den Brauereien. Die Auszeichnungen zeigten, dass Vielfalt und handwerkliche Qualität in allen Standorten der Brau Union Österreich überzeugten.