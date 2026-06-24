Nach Bombendrohung in Dornbirn: Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Erpressung

Eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Dornbirn hat am Dienstagabend einen großflächigen Polizeieinsatz nach sich gezogen. Mittlerweile gibt es neue Details.

Während der Sperre mussten der Bus- und Zugverkehr temporär komplett eingestellt und das Areal weiträumig abgeriegelt werden. Inzwischen liegen neue Erkenntnisse der Landespolizeidirektion Vorarlberg vor. Die Behörden betonten vor allem die Notwendigkeit des Einschreitens.

Zugverkehr für zwei Stunden unterbrochen

„Jede Drohung wird von der Polizei ernstgenommen und konsequent verfolgt. Daher wurden umgehend notwendige Maßnahmen, wie die Einstellung des Bus- und Zugverkehrs sowie die großräumige Absperrung des Bahnhofsgeländes ergriffen und entsprechende Ermittlungen aufgenommen“, erklärt die Polizei. Die umfassende Sperre des Dornbirner Bahnhofsgeländes für den Personen-, Fahrzeug- und Schienenverkehr dauerte von 17:52 Uhr bis 19:50 Uhr an. Erst nach dem Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen und einer gründlichen Durchsuchung des Geländes konnte der Verkehr um 19:50 Uhr wieder freigegeben werden.

Anzeige erstattet

Gefährliche Gegenstände wurden dabei nicht entdeckt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem bislang unbekannten Täter laufen derzeit auf Hochtouren. „Bei derartigen Drohungen handelt es sich um schwerwiegende strafrechtliche Delikte. Im gegenständlichen Fall werden Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Erpressung geführt. Es wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet“, schildern die Beamten abschließend.