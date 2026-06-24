„Ein Vorbild für viele“: Tiefe Trauer um jungen Retter Fabian (25)

Das Rote Kreuz Schwaz trauert um einen jungen Kameraden. Fabian wurde nur 25 Jahre alt. Er verstarb nach einem tragischen Unfall am 21. Juni 2026.

Große Trauer

Große Trauer herrscht beim Roten Kreuz Schwaz, Tirol. Ein junges Mitglied verlor sein Leben. In einem emotionalen Facebook-Posting nehmen die Menschenretter Abschied von ihm: „Wir werden dich nie vergessen. Dein Lachen, deine Hilfsbereitschaft und dein großes Herz haben unsere Gemeinschaft bereichert. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit dir. Du warst ein Vorbild für viele – mit deiner Art, deinem Engagement und deiner Menschlichkeit. Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen. In unseren Gedanken und Erinnerungen lebst du weiter.“

Mitgefühl bei den Kommentaren

Auch andere Rot-Kreuz-Teams aus ganz Österreich bekunden ihr Mitgefühl unter dem Beitrag. So schreibt das Rote Kreuz Kärnten: „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie und seinen Freunden sowie allen Kolleg:innen vom Roten Kreuz!“ Fabian war Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Schwaz, Mitglied der Bundesmusikkapelle Pill, der Jungbauern und der Dorfbühne Pill.

Statt Blumen wird um Spenden für das Rote Kreuz gebeten

Den Sterbegottesdienst mit anschließender Verabschiedung findet am Freitag, den 26. Juni, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Pill statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. Anstelle von Blumen und Kerzen bittet die Familie um Spenden für das Rote Kreuz, Ortsstelle Schwaz.