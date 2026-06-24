Zwei Nester der asiatischen Hornisse in Österreich entdeckt
Die Asiatische Hornisse, Vespa velutina (Varietät nigrithorax), wurde aus Südostasien im Jahr 2004 in Frankreich eingeschleppt. Nun wurden in Vorarlberg zwei Nester des Tieres gefunden.
Sie breitet sich unaufhaltsam in Europa aus. Am 9. April 2024 wurde sie erstmals in Österreich (Stadt Salzburg) gesichtet. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg erstmals zwei Nester der Asiatischen Hornisse gefunden.
Asiatische Hornisse breitet sich aus
Seit dem Erstauftreten in Frankreich 2004 hat sich die Asiatische Hornisse in vielen europäischen Ländern ausgebreitet. Auch in den westlichen Nachbarländern Österreichs hat sie sich inzwischen stark verbreitet (Italien, Schweiz, Deutschland) und ist seit 2023 in der Bodensee-Region in Grenznähe zu Österreich aufgetreten. Ebenfalls 2023 wurde in Ungarn ein Nest der Asiatischen Hornisse nahe der österreichischen Grenze beobachtet und erfolgreich zerstört. In den letzten Jahren wurden weitere einzelne Nestfunde in Nachbarstaaten Österreichs gemeldet (Tschechische Republik: 2023, 2024; Slowenien: 2024). Eine Verbreitung der Art wird für ganz Europa bis Südskandinavien möglich gehalten.
Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) in Österreich
Das erste Mal in Salzburg aufgetaucht
Am 9. April 2024 wurde erstmals in Österreich ein Exemplar in der Stadt Salzburg gesichtet und gefangen. Dabei handelte es sich um einen Einzelfund, vermutlich um eine Königin ohne etabliertes Nest. Umfangreiche Kontrollen ergaben keine weiteren Funde im Umfeld des Fundortes. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg im Gemeindegebiet Lustenau zwei Primärnester der Asiatischen Hornisse gefunden. Dies stellt den Erstfund eines Nestes in Österreich dar. Es handelte sich um zwei Primärnester nebeneinander, wobei in einem der Nester erwachsene Hornissen und Brut festgestellt wurden. Das aktive Nest wurde umgehend entfernt sowie die Individuen abgetötet. Das zweite Primärnest war unmittelbar daneben positioniert, kleiner und frei von Individuen.
AGES bittet um Mithilfe
„Wir bitten die Vorarlberger Imker um vermehrte Aufmerksamkeit. Meldungen über Verdachtsfälle werden über die österreichweite Plattform und per E-Mail über velutina@viv.at entgegengenommen. Bitte schicken Sie mit dem E-Mail unbedingt ein aussagekräftiges Foto (Farben erkennbar) und geben Sie den Ort des Fundes sowie eine Rückrufnummer an“, heiß´t es seitens der Agentur für Gesundheit für Mensch, Tier, Pflanze & Umwelt (AGES).
Bitte der AGES:
„Auch in den anderen Bundesländern ersuchen wir Imker in den Sommer- und Herbstmonaten um erhöhte Aufmerksamkeit in der Nähe ihrer Bienenvölker. Aufgrund von Erfahrungen in anderen Ländern empfehlen wir folgende Vorgangsweise: Beobachten Sie bei Ihren regulären Bienenstandbesuchen in der Saison den Bienenflug vor den Völkern etwa 20 Minuten lang – dieser Zeitraum sollte ausreichen, um ein eventuelles Auftreten der Asiatischen Hornisse zu erkennen. Bei Verdacht dokumentieren Sie bitte die Situation (Foto, Film) und melden Sie den Verdacht den zuständigen Stellen. Für invasive Arten sind das Bundesamt für Ernährungssicherheit (Importkontrolle) sowie die neun Landesregierungen zuständig (siehe Liste der österreichischen Meldestellen im Downloadbereich). Bitte keine Tiere fangen oder abtöten, da Verwechslungen mit heimischen Arten möglich sind und Verletzungsgefahr durch Stiche besteht.“