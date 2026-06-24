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Bild auf 5 Minuten zeigt das Nest einer Asiatischen Hornisse
Zwei Nester der Asiatischen Hornisse wurden in Vorarlberg aufgefunden.
Voralrberg
24/06/2026
In Vorarlberg

Zwei Nester der asiatischen Hornisse in Österreich entdeckt

Die Asiatische Hornisse, Vespa velutina (Varietät nigrithorax), wurde aus Südostasien im Jahr 2004 in Frankreich eingeschleppt. Nun wurden in Vorarlberg zwei Nester des Tieres gefunden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
2 Minuten Lesezeit(319 Wörter)
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Sie breitet sich unaufhaltsam in Europa aus. Am 9. April 2024 wurde sie erstmals in Österreich (Stadt Salzburg) gesichtet. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg erstmals zwei Nester der Asiatischen Hornisse gefunden. 

Asiatische Hornisse breitet sich aus

Seit dem Erstauftreten in Frankreich 2004 hat sich die Asiatische Hornisse in vielen europäischen Ländern ausgebreitet. Auch in den westlichen Nachbarländern Österreichs hat sie sich inzwischen stark verbreitet (Italien, Schweiz, Deutschland) und ist seit 2023 in der Bodensee-Region in Grenznähe zu Österreich aufgetreten. Ebenfalls 2023 wurde in Ungarn ein Nest der Asiatischen Hornisse nahe der österreichischen Grenze beobachtet und erfolgreich zerstört. In den letzten Jahren wurden weitere einzelne Nestfunde in Nachbarstaaten Österreichs gemeldet (Tschechische Republik: 2023, 2024; Slowenien: 2024). Eine Verbreitung der Art wird für ganz Europa bis Südskandinavien möglich gehalten.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) in Österreich

Warum sie in Österreich gefährlich ist

Die Asiatische Hornisse breitet sich als invasive Art in Europa aus und wurde auch in Österreich bereits nachgewiesen. Für den Menschen ist sie grundsätzlich nicht gefährlicher als eine heimische Hornisse, Wespe oder Biene. Ihr Stich ist schmerzhaft, birgt jedoch nur für Allergiker eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr. Große Vorsicht ist in der Nähe ihrer Nester geboten, da die Tiere dort eine hohe Verteidigungsbereitschaft zeigen.

Die eigentliche Gefahr betrifft die Natur und die Landwirtschaft: Die Asiatische Hornisse jagt im Flug mit Vorliebe Honigbienen und andere nützliche Insekten. Sie lauert den Bienen oft direkt vor den Stöcken auf. Ein starker Befall kann ganze Bienenvölker massiv schwächen oder zerstören, was die lokale Imkerei, die Biodiversität und die Bestäubung von Nutzpflanzen im Obst- und Gemüsebau gefährdet.

Wie man sie erkennt

Im Vergleich zur geschützten heimischen Europäischen Hornisse gibt es klare optische Unterschiede:

  • Körpergröße: Sie ist mit rund zwei bis drei Zentimetern etwas kleiner als die heimische Hornisse.

  • Beine: Ihre Beine sind zweifarbig, wobei die Enden deutlich gelb gefärbt sind. Daher wird sie auch Gelbfuß-Hornisse genannt.

  • Färbung: Der Körper ist insgesamt sehr dunkel, fast schwarz gefärbt. Sie hat eine feine gelbe Binde am vorderen Hinterleib und ein orangefarbenes Ende am Hinterkörper.

  • Kopf: Von vorne betrachtet ist der Kopf orange beziehungsweise gelb-rot gefärbt.

  • Flugverhalten: Sie ist ausschließlich tagaktiv, fliegt sehr schnell und kann im Schwebflug verharren oder sogar rückwärts fliegen.

  • Nester: Die großen Hauptnester hängen meist sehr hoch oben in den Baumkronen, sind rundlich geschlossen und haben ein seitliches Einflugsloch.

Das erste Mal in Salzburg aufgetaucht

Am 9. April 2024 wurde erstmals in Österreich ein Exemplar in der Stadt Salzburg gesichtet und gefangen. Dabei handelte es sich um einen Einzelfund, vermutlich um eine Königin ohne etabliertes Nest. Umfangreiche Kontrollen ergaben keine weiteren Funde im Umfeld des Fundortes. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg im Gemeindegebiet Lustenau zwei Primärnester der Asiatischen Hornisse gefunden. Dies stellt den Erstfund eines Nestes in Österreich dar. Es handelte sich um zwei Primärnester nebeneinander, wobei in einem der Nester erwachsene Hornissen und Brut festgestellt wurden. Das aktive Nest wurde umgehend entfernt sowie die Individuen abgetötet. Das zweite Primärnest war unmittelbar daneben positioniert, kleiner und frei von Individuen.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Gegenüberstellung der Europäischen und Asiatischen Hornisse auf grünem Hintergrund.
©Fotomontage Canva/ AGES/Dirk Louis Schorkopf
Links siehst du die europäische und rechts die asiatische Hornisse.

AGES bittet um Mithilfe

„Wir bitten die Vorarlberger Imker um vermehrte Aufmerksamkeit. Meldungen über Verdachtsfälle werden über die österreichweite Plattform und per E-Mail über velutina@viv.at entgegengenommen. Bitte schicken Sie mit dem E-Mail unbedingt ein aussagekräftiges Foto (Farben erkennbar) und geben Sie den Ort des Fundes sowie eine Rückrufnummer an“, heiß´t es seitens der Agentur für Gesundheit für Mensch, Tier, Pflanze & Umwelt (AGES).

Bitte der AGES:

„Auch in den anderen Bundesländern ersuchen wir Imker in den Sommer- und Herbstmonaten um erhöhte Aufmerksamkeit in der Nähe ihrer Bienenvölker. Aufgrund von Erfahrungen in anderen Ländern empfehlen wir folgende Vorgangsweise: Beobachten Sie bei Ihren regulären Bienenstandbesuchen in der Saison den Bienenflug vor den Völkern etwa 20 Minuten lang – dieser Zeitraum sollte ausreichen, um ein eventuelles Auftreten der Asiatischen Hornisse zu erkennen. Bei Verdacht dokumentieren Sie bitte die Situation (Foto, Film) und melden Sie den Verdacht den zuständigen Stellen. Für invasive Arten sind das Bundesamt für Ernährungssicherheit (Importkontrolle) sowie die neun Landesregierungen zuständig (siehe Liste der österreichischen Meldestellen im Downloadbereich). Bitte keine Tiere fangen oder abtöten, da Verwechslungen mit heimischen Arten möglich sind und Verletzungsgefahr durch Stiche besteht.“

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