Zwei Nester der asiatischen Hornisse in Österreich entdeckt

Sie breitet sich unaufhaltsam in Europa aus. Am 9. April 2024 wurde sie erstmals in Österreich (Stadt Salzburg) gesichtet. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg erstmals zwei Nester der Asiatischen Hornisse gefunden.

Asiatische Hornisse breitet sich aus

Seit dem Erstauftreten in Frankreich 2004 hat sich die Asiatische Hornisse in vielen europäischen Ländern ausgebreitet. Auch in den westlichen Nachbarländern Österreichs hat sie sich inzwischen stark verbreitet (Italien, Schweiz, Deutschland) und ist seit 2023 in der Bodensee-Region in Grenznähe zu Österreich aufgetreten. Ebenfalls 2023 wurde in Ungarn ein Nest der Asiatischen Hornisse nahe der österreichischen Grenze beobachtet und erfolgreich zerstört. In den letzten Jahren wurden weitere einzelne Nestfunde in Nachbarstaaten Österreichs gemeldet (Tschechische Republik: 2023, 2024; Slowenien: 2024). Eine Verbreitung der Art wird für ganz Europa bis Südskandinavien möglich gehalten.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) in Österreich

Das erste Mal in Salzburg aufgetaucht

Am 9. April 2024 wurde erstmals in Österreich ein Exemplar in der Stadt Salzburg gesichtet und gefangen. Dabei handelte es sich um einen Einzelfund, vermutlich um eine Königin ohne etabliertes Nest. Umfangreiche Kontrollen ergaben keine weiteren Funde im Umfeld des Fundortes. Am 20. Juni 2026 wurden in Vorarlberg im Gemeindegebiet Lustenau zwei Primärnester der Asiatischen Hornisse gefunden. Dies stellt den Erstfund eines Nestes in Österreich dar. Es handelte sich um zwei Primärnester nebeneinander, wobei in einem der Nester erwachsene Hornissen und Brut festgestellt wurden. Das aktive Nest wurde umgehend entfernt sowie die Individuen abgetötet. Das zweite Primärnest war unmittelbar daneben positioniert, kleiner und frei von Individuen.

©Fotomontage Canva/ AGES/Dirk Louis Schorkopf Links siehst du die europäische und rechts die asiatische Hornisse.

AGES bittet um Mithilfe

„Wir bitten die Vorarlberger Imker um vermehrte Aufmerksamkeit. Meldungen über Verdachtsfälle werden über die österreichweite Plattform und per E-Mail über velutina@viv.at entgegengenommen. Bitte schicken Sie mit dem E-Mail unbedingt ein aussagekräftiges Foto (Farben erkennbar) und geben Sie den Ort des Fundes sowie eine Rückrufnummer an“, heiß´t es seitens der Agentur für Gesundheit für Mensch, Tier, Pflanze & Umwelt (AGES).