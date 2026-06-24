Tragischer Crash: 32-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Am Dienstagnachmittag kam es in Weitwört, Salzburg, zu einem tragischen Unfall. Ein 32-Jähriger überlebte diesen nicht.

Ein Autofahrer kollidierte mit einem LKW-Fahrer in Salzburg und verstarb noch vor Ort.

Ein Autofahrer kollidierte mit einem LKW-Fahrer in Salzburg und verstarb noch vor Ort.

Am Nachmittag des 23. Juni ereignete sich auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Weitwörth, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein Mann verstarb noch am Unfallort.

32-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Der 32-jährige syrische PKW-Fahrer, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dabei mit dem Lkw kollidierte, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 22-jährige syrische Beifahrer sowie der 35-jährige LKW-Lenker aus Weißrussland wurden unbestimmten Grades verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde ein Sachverständiger bestellt. Die B156 war bis 19.20 Uhr gesperrt.