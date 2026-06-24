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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen LKW.
Ein Autofahrer kollidierte mit einem LKW-Fahrer in Salzburg und verstarb noch vor Ort.
Weitwörth
24/06/2026
Unfall

Tragischer Crash: 32-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Am Dienstagnachmittag kam es in Weitwört, Salzburg, zu einem tragischen Unfall. Ein 32-Jähriger überlebte diesen nicht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Am Nachmittag des 23. Juni ereignete sich auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Weitwörth, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein Mann verstarb noch am Unfallort.

32-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Der 32-jährige syrische PKW-Fahrer, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dabei mit dem Lkw kollidierte, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 22-jährige syrische Beifahrer sowie der 35-jährige LKW-Lenker aus Weißrussland wurden unbestimmten Grades verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde ein Sachverständiger bestellt. Die B156 war bis 19.20 Uhr gesperrt.

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