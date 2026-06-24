Schwerer Unfall in den Dolomiten: Ex-Skistar schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Passstraße zum Pordoijoch bei Canazei (Provinz Trient) ist der ehemalige Skirennläufer Peter Runggaldier schwer verletzt worden.

Der mittlerweile 58-Jährige kollidierte mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad einer 30-jährigen Urlauberin aus Deutschland. Die Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen, wurde auf die Straße geschleudert und in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Bozen geflogen.

Schwer verletzt

Auch der Südtiroler Runggaldier zog sich schwere Verletzungen zu, darunter mehrere Knochenbrüche. Er wurde per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient transportiert. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

Spitzenathlet Peter Runggaldier

Peter Runggaldier zählte in den 1990er-Jahren zu den Spitzenathleten des italienischen Skiteams. Zu den Meilensteinen seiner Karriere gehören der Gewinn der Silbermedaille in der Abfahrt bei der Weltmeisterschaft 1991 in Saalbach sowie der Sieg im Super-G-Weltcup in der Saison 1994/95.