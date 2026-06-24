Mann stürzt in steilem Gelände ab und stirbt

Am 22. Juni kam es in Tirol zu einem tragischen Unfall. Ein Mann dürfte über steiles Gelände abgestürzt sein und starb.

Vermutlich am frühen Nachmittag des 22. Juni 2026 dürfte ein 41-jähriger Deutscher bei einer Tour über den Süd West Grat des Schrankogel, Ötztal, Tirol, über steiles Gelände abgestürzt sein. Er starb noch an der Unfallstelle. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.