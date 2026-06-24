„Jö Schau“: Georg Danzer bekommt eine eigene Briefmarke

Die Österreichische Post nimmt dies zum Anlass und veröffentlicht zu seinen Ehren eine Sonderbriefmarke der neuen Serie „Austropop“.

Die von David Gruber entworfene, mit Hochprägung veredelte Briefmarke zeigt den Musiker Georg Danzer beim Gitarre spielen.

Auflage von 150.000 Blöcke

Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,10 Euro (Tarif: Päckchen S Österreich) und erscheint in einer Auflage von 150.000 Briefmarkenblöcke zu je einem Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich. Anlässlich des Ersttages der Sonderbriefmarke findet am 27. Juni 2026 von 16 bis 20 Uhr in Scheibbs am Rathausplatz (Postzelt, 3270 Scheibbs) ein Sonderpostamt inklusive Sonderstempel statt.