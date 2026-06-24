Hai-Angriff im Urlaub: 30-jährige Linzerin verliert Unterschenkel

Während einer Schnorcheltour auf den berühmten Galapagos-Inseln wurde eine 30-jährige Linzerin von einem Hai attackiert. Die Folgen des Angriffs sind enorm, sie verliert ihren rechten Unterschenkel.

Die 30-jährige Linzerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann im Pazifik unterwegs, als es während einer geführten Schnorcheltour zu dem folgenschweren Zwischenfall kam.

Hai greift plötzlich an

Die Urlauberin befand sich im Wasser, als ein Hai sie attackierte. Nach bisherigen Informationen biss sich das Tier in den Beinen der Frau fest und fügte ihr schwerste Verletzungen zu. Für die 30-Jährige begann unmittelbar danach ein dramatischer Kampf um ihre Gesundheit. Glück im Unglück: Zwei kanadische Ärzte, die ebenfalls Teil der Reisegruppe waren, leisteten noch vor Ort Erste Hilfe und kümmerten sich um die schwer verletzte Frau.

Mehrere Operationen notwendig

Nach der Erstversorgung wurde die Österreicherin auf der Galapagos-Insel Santa Cruz operiert. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste sie anschließend für weitere Behandlungen nach Ecuador gebracht werden. Dort folgte die traurige Nachricht: Ärzte konnten den rechten Unterschenkel nicht mehr retten. Er musste amputiert werden. Um welche Haiart es sich gehandelt hat, ist derzeit nicht bekannt. Nach mehreren medizinischen Eingriffen befindet sich die Frau mittlerweile auf dem Weg zurück nach Österreich. Für sie und ihre Familie beginnt nun ein neuer, schwieriger Lebensabschnitt. Nach dem körperlichen Trauma warten Rehabilitation, Anpassung an den Alltag und die Verarbeitung des Erlebten.

Paradies mit wilder Natur

Die Galapagos-Inseln gelten als eines der faszinierendsten Naturparadiese der Welt. Das Inselarchipel liegt rund 1.000 Kilometer vor der Küste Ecuadors und ist für seine einzigartige Tierwelt bekannt. Jedes Jahr reisen tausende Urlauber dorthin, um die außergewöhnliche Natur hautnah zu erleben. Begegnungen mit Haien gehören in den Gewässern rund um die Inseln zwar grundsätzlich dazu, schwere Angriffe auf Menschen gelten jedoch als äußerst selten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 11:07 Uhr aktualisiert